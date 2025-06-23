台日雙小野再相會 日本小野「很透明」讚台灣文化政策

「雙小野」再相會，文化部長李遠（右）贈送8月即將登場的「台灣文化in大阪．關西世博」吉祥物「a-We」痛包及徽章等文宣品予橫濱市藝術文化振興財團業務執行理事小野晉司（左）。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠去年上任後於9月首度出訪日本，促成今年東京國際影展續辦「台灣特集」及台灣爵士樂團首登「橫濱爵士音樂節」。兩大活動的代表，東京影展資深策展人石坂健治，以及橫濱市藝術文化振興財團業務執行理事小野晉司，在駐日台灣文化中心邀請下，於今（23）日訪台與李遠會面。

其中，小野晉司與李遠的筆名小野同名，因此，當他們去年在東京知名爵士樂餐廳「BLUE NOTE TOKYO」，共同宣布將邀請台灣音樂家參演「橫濱爵士音樂節」時，就被稱為「雙小野宣言」。而這次雙小野再相會，也是為了實踐承諾，小野晉司昨日宣布，將邀請「台味爵醒」與「許郁瑛帶電五重奏」2個台灣爵士樂團，首度登上「橫濱爵士音樂節」。

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小野晉司還提到，此行認識的黃翊等結合科技與文化養分的年輕藝術家，即將參與在大阪舉辦的文化世博，「我感覺現在的台灣文化政策呈現非常透明的狀況」，台灣擁有豐沛、多元的創作環境，且「現在是台灣最受國際關注，也是將台灣文化推向世界最好的時刻」。

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