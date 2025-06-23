（影音）「新竹文學散步」旅讀App 邀民眾透過實境遊戲認識新竹

清華大學與采鈺科技及在地團體合作的「新竹文學散步」計畫，今天在新竹縣竹北東海鄉間宣布啟動第二期5條新路線。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕清華大學與采鈺科技及在地團體合作的「新竹文學散步」計畫，完成第一期5條路線的規畫與踏查，今天在新竹縣竹北東海鄉間宣布啟動第二期5條新路線，包括頭前溪下游的「溪流散步」、橫山的「聚落散步」及關西的「小鎮散步」等，邀請大眾在文學相伴、美景環繞下，輕裝出發到新竹城鄉走走。

文學散步計畫第一期規畫5條路線，包括尖石馬胎步道、峨眉月眉河階、竹北東海窟、新竹市舊城區及南埔溪流散步，圖為峨眉夥伴發表成果。（記者廖雪茹攝）

客委會主委古秀妃與會肯定清大攜手在地推動該計畫，引領企業員工走入地方，建立認同感。清大副校長呂平江指出，近年該校將永續發展列為重點校務政策，已與新竹約20家企業推動超過50項專案。他在文學散步計畫看到共學、共創、共行的力量，未來也將鼓勵更多師生加入，成為產業與地方轉型的夥伴。

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橫山好室負責人陳致中（左）介紹橫山聚落漫遊可能會與領角鴞相遇。（記者廖雪茹攝）

文學散步計畫4年內在大新竹16鄉鎮市區共推出30條文學散步路線。去年8月啟動第一期，規畫5條路線包括尖石馬胎步道、峨眉月眉河階、竹北東海窟、新竹市舊城區及南埔溪流散步，打開新竹文學散步App，就能跟著實境遊戲互動式導覽一起走。

今天啟動的第二期新路線中，有2條位於新竹市。由新唐科技支持的高峰里「高峰懷古行腳」，聚焦清朝、日治與民國三代文人足跡與清華校園地景。由采鈺科技與竹市環保局、文化局共同推動的頭前溪下游濕地「溪埔子的親河力」，以環境教育喚起民眾的親河意識。

另3條路線分布在新竹縣。由合勤集團支持的寶山鄉「悠遊油田細看綠寶石」，呈現在地橄欖與柑橘產業風貌。嘉澤端子支持的關西鎮「百年私塾文化之旅」，以羅屋書院為核心，重現客家書香傳承。新代集團贊助的橫山鄉「海珠詩集橫山漫遊」，則透過詩作閱讀地景，連結客庄里山文化。

「新竹文學散步」計畫第二期5條新路線，包括頭前溪下游的「溪流散步」、橫山的「聚落散步」及關西的「小鎮散步」等。（記者廖雪茹攝）清大「新竹文學散步」計畫，邀請大眾在文學相伴、美景環繞下，輕裝出發到新竹城鄉走走。（記者廖雪茹攝）

主持計畫的清大永韌中心執行副主任李天健透露，首期計畫中的新竹市舊城區「清代書生升學路」、南埔靚靚水路慢山行、尖石鄉馬胎古道等實境遊戲廣受好評，正與設計公司合作商品化開發，期吸引更多人走進地方、認識在地。

另台積電慈善基金會將為志工規畫路線，帶偏鄉小朋友一起踏查在地人文歷史，也預計邀請員工帶著家人來新竹文學散步，認識工作生活的城市。

「新竹文學散步」旅讀App免費下載： https://walking.com.tw/ 。

清華大學與企業及在地團體合作的「新竹文學散步」已拓展10條路線。（清大提供）

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