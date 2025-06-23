勤益科大學生歷時4年創作5公尺版畫〈漫步中城〉 捐學校典藏

勤益科大5位女大生，歷時4年創作5公尺版畫〈漫步中城〉，今天送給學校典藏，由陳坤盛校長（右4）代表接受。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕國立勤益科技大學通識學院院長洪國智與蘇智偉老師帶領5位學生，歷時4年精心完成長達5公尺的版畫作品〈漫步中城〉，今天捐贈給學校典藏，由陳坤盛校長代表接受，該作品描繪學生在勤益與大學城生活的深情記憶，也傳遞青年對地方文化的關懷與想像，陳坤盛稱讚，這不僅是一幅創作，更是勤益人共同的青春印記與珍貴的人文資產。

陳坤盛校長表示，通識教育學院在他第一任校長任內成立，明秀書院的成立與發展，更是勤益延續關懷社會、樸實無華傳統精神的重要實踐。「陶塑明秀書院人才」是一項具試驗性質的教育計畫，汲取住宿學習的精神，讓宿舍不僅是休憩或經濟考量的空間，更是陶冶學生品格與拓展視野的場域。

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校方表示，〈漫步中城〉承襲明秀書院過去〈勤益綿長〉、〈舊情綿綿〉等長卷作品精神，以類似〈清明上河圖〉的敘事手法，展現勤益與周邊社區融合共生的大學城風貌。從構圖發想、實地勘景、選圖討論、手工刻版到印製完成，全程由學生團隊自主規劃與執行，展現出高度的凝聚力與行動力，具體體現「夢實計畫」以藝術築夢的理念。

創作此作品的5名女學生，分別是冷凍系的顏瑜慶、應英系的羅芯如、文創系的陳映羽、企管系的陳彥均和景觀系的陳星如。她們都在4年前剛進入校園時，就獲選加入學校通識教育學院的「明秀書院」學習版畫製作，因看到之前有學長創作長達5公尺的版畫，決定也來挑戰，分工合作逐步把版畫完成。

指導老師、版畫藝術家蘇智偉表示，這群學生從4年前對版畫一無所知，到今天能完成長達5公尺的作品，見證了他們一路以來的堅持與成長，也見證了青年以藝術關照社會、表達自我的力量。

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