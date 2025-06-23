自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

陳冠宇慶祝返台30年 自揭鋼琴王子真實面

2025/06/23 20:37

〔記者凌美雪／台北報導〕鋼琴家陳冠宇將於7月舉辦3場獨奏會巡演，做為他自1995年自美返台30週年慶祝音樂會，分別是7月13日下午在高雄衛武營國家表演廳、18日晚間在嘉義市文化局音樂廳、23日晚間在台北國家音樂廳演出。被問及「鋼琴王子」美譽，自揭其實是「拼命三郎」。

陳冠宇以鋼琴第1名成績畢業於台師大音樂系，後赴美留學，取得紐約市立大學鋼琴演奏博士候選人後，於1995年6月返台，至今剛好滿30年。但實際上，陳冠宇成名極早，他在大二時參加「理查．克萊德門（Richard Clayderman）鋼琴大賽」獲得第1名，大三那年就發行第1張鋼琴演奏專輯，被媒體譽為「鋼琴王子」。

30年如白駒過隙，自嘲歲月使鮮肉變臘肉的陳冠宇說，當時是因為他在法國鋼琴王子理查．克萊德門的比賽中獲勝，因而獲得「鋼琴王子」美譽，與現代人才輩出的社會相比，時空背景自然大不相同。但他也坦言，當時這個美譽，其實對他起了相當大的鼓舞，讓他不斷督促自己努力保持琴藝的進步。

自揭「鋼琴王子」一點也不夢幻，陳冠宇自美返台後，除持續推出流行音樂的鋼琴專輯，也始終未曾離開古典音樂的領域，30年滿腔熱血的生涯，總是接受不同的挑戰和試煉，除演奏家及學校教職之外，也擔任藝術行政工作，積極參與音樂會的規劃與籌辦，邀請國際音樂家來台表演等，「每隔5年，我都會為自己設定一個5年目標，然後全力以赴去達成。」這樣的特質，比較像「拼命三郎」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應