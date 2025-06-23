陳冠宇慶祝返台30年 自揭鋼琴王子真實面

〔記者凌美雪／台北報導〕鋼琴家陳冠宇將於7月舉辦3場獨奏會巡演，做為他自1995年自美返台30週年慶祝音樂會，分別是7月13日下午在高雄衛武營國家表演廳、18日晚間在嘉義市文化局音樂廳、23日晚間在台北國家音樂廳演出。被問及「鋼琴王子」美譽，自揭其實是「拼命三郎」。

陳冠宇以鋼琴第1名成績畢業於台師大音樂系，後赴美留學，取得紐約市立大學鋼琴演奏博士候選人後，於1995年6月返台，至今剛好滿30年。但實際上，陳冠宇成名極早，他在大二時參加「理查．克萊德門（Richard Clayderman）鋼琴大賽」獲得第1名，大三那年就發行第1張鋼琴演奏專輯，被媒體譽為「鋼琴王子」。

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30年如白駒過隙，自嘲歲月使鮮肉變臘肉的陳冠宇說，當時是因為他在法國鋼琴王子理查．克萊德門的比賽中獲勝，因而獲得「鋼琴王子」美譽，與現代人才輩出的社會相比，時空背景自然大不相同。但他也坦言，當時這個美譽，其實對他起了相當大的鼓舞，讓他不斷督促自己努力保持琴藝的進步。

自揭「鋼琴王子」一點也不夢幻，陳冠宇自美返台後，除持續推出流行音樂的鋼琴專輯，也始終未曾離開古典音樂的領域，30年滿腔熱血的生涯，總是接受不同的挑戰和試煉，除演奏家及學校教職之外，也擔任藝術行政工作，積極參與音樂會的規劃與籌辦，邀請國際音樂家來台表演等，「每隔5年，我都會為自己設定一個5年目標，然後全力以赴去達成。」這樣的特質，比較像「拼命三郎」。

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