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瑞士巴塞爾藝博會 台灣當代藝術家作品吸睛

2025/06/24 18:01

〈殘山剩水鬧金屏〉是台灣藝術家蘇孟鴻作品，風格一枝獨秀，於2025瑞士巴塞爾藝博會大型藝術項目「意象無限」（Unlimited）展出。（中央社提供） 〈殘山剩水鬧金屏〉是台灣藝術家蘇孟鴻作品，風格一枝獨秀，於2025瑞士巴塞爾藝博會大型藝術項目「意象無限」（Unlimited）展出。（中央社提供）

〔中央社〕台灣藝術家的作品在巴塞爾藝博會中受到關注，其中蘇孟鴻的〈殘山剩水鬧金屏〉首次於大會的大型藝術項目「意象無限」（Unlimited）展出，作品蘊含東方文化符號、色彩以及空間佈局，彷彿步入一處由華麗雕漆屏風所構築的深邃東方園林。

巴塞爾藝術博覽會自1970年成立以來，已成為當代藝術的領頭羊。來自世界各地的畫廊、藝術家、收藏家、策展人和藝術愛好者每年6月必聚集於巴塞爾，展示和交易當代藝術，同時也帶動周邊的藝術相關活動，是世界當代藝術盛事。今年有來自全球42國的289家藝廊共同參與，展期自6月16日至22日。

瑞士巴塞爾藝博會16日至22日展覽期間，台灣當代藝術家袁慧莉（面對觀眾者，左1）在現場與當地民眾面對面，親自解說作品意涵。（中央社提供）瑞士巴塞爾藝博會16日至22日展覽期間，台灣當代藝術家袁慧莉（面對觀眾者，左1）在現場與當地民眾面對面，親自解說作品意涵。（中央社提供）

今年已是第二年參展的耿畫廊於主展區「藝廊薈萃」（Galleries）以「遺形—東方抽象百年流變」為題，呈現吳大羽、陳蔭羆、蘇笑柏等20世紀早期華人當代藝術的脈絡。

另外，台灣藝家也在巴塞爾藝博會「策展角落」（Kabinett）單元，以多寶閣的視覺與意象為藍本，呈現楊茂林、薛保瑕、袁慧莉、姚瑞中、彭薇、蘇孟鴻、陳敬元等不同台灣當代藝術家們承續並解構傳統東方文化符碼。這一系列作品多元呈現，高度展現台灣特色。

耿畫廊藝博會統籌陳健今表示，工商社會快速變動，我們童年或是老一輩的人所熟知的材料與器物慢慢消失，當代藝術家拾起在地元素來創作，讓藝術成為承載文化記憶的方式。

巴塞爾藝博會16日至22日展覽期間，台灣藝術家蘇孟鴻（右）在現場與民眾接觸，進行藝術鑑賞交流。（中央社提供）巴塞爾藝博會16日至22日展覽期間，台灣藝術家蘇孟鴻（右）在現場與民眾接觸，進行藝術鑑賞交流。（中央社提供）

一位佇足於〈殘山剩水鬧金屏〉前許久的參觀民眾表示，意象無限的當代大型藝術作品近年主題凸顯較多時事與政治議題，多是暴力與拉扯；相比之下，「殘山剩水鬧金屏」特別有純藝術的效果，用色飽滿金亮，在眾多藝術品中特別突出。

雖然藝術品的市場隨著國際政經局勢而變動，巴塞爾藝博會總監克魯斯（Maike Cruse）在接受瑞士廣播電視台（Schweizer Radio und Fernsehen）採訪時表示，從去年的成交量看見藝術品交易的確下滑了12%，但巴塞爾藝博會依舊在風暴中屹立不搖，展出一流的作品，而收藏家也樂於購買。

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