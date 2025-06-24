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淡水古蹟博物館20週年啟用新識別 7月推「滬尾時光蹟」

2025/06/24 14:23

新北市立淡水古蹟博物館將於今年7月迎來20週年，日前啟用由新北市設計中心量身打造的全新品牌識別系統「THM」，象徵博物館邁向嶄新階段。（記者羅國嘉攝）新北市立淡水古蹟博物館將於今年7月迎來20週年，日前啟用由新北市設計中心量身打造的全新品牌識別系統「THM」，象徵博物館邁向嶄新階段。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館將於今年7月迎來20週年，淡古館長蔡美治表示，為慶祝20週年，淡古自7月起每個末夜將於滬尾礮台推出「20週年館慶活動——滬尾時光蹟」免費系列主題活動，另也規畫多項互動與優惠活動，如THM光境隧道合影發限動送禮、浴衣體驗買一送一、電影《不能說的祕密》導覽專場、名人講座與聯名商品發表等。

蔡美治指出，日前啟用由新北市設計中心量身打造的全新品牌識別系統「THM」，象徵博物館邁向嶄新階段。「THM」為英文館名Tamsui Historical Museum的縮寫，融合拱門、夕照、紅毛城、滬尾礮台，以及西式、閩式、日式等多元建築元素的意象，圖像以磚紅與棕金色為主調，簡化重構後更具現代感與辨識度，並廣泛應用於展示空間、公共指標與博物館商店等設施中。

蔡美治說，截至目前，淡古已累積超過3100萬人次的國內外旅客參觀，成為台灣指標性文化景點。隨著淡江大橋通車在即，博物館也同步啟動「整體服務量能升級計畫」，從場域活化、景點整合、品牌形象、商品開發到商店改造，全方位提升文化吸引力，朝向歷史與現代並行的文化節點邁進。

蔡美治表示，淡古自7月起每周末夜將於滬尾礮臺推出「20週年館慶活動－滬尾時光蹟」免費系列主題活動，包含光影展演「滬尾之光」、文創市集「滬事集」、音樂表演「滬你唱」、文化體驗「滬尾築蹟」、聲音展覽「留聲蹟」與微醺音樂夜「微醺之夜」等，將不同時代的文化故事匯聚於國定古蹟場域中。此外，也規畫多項互動與優惠活動。更多有關淡水古蹟博物館資訊請上官方網站（www.tshs.ntpc.gov.tw）、活動官網（www.tshs20.tw/index.php）。

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