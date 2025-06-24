陶博館「竊竊私語者」 探訪森林系陶藝家宮城有加奇幻小鄰居

《破籠子》描繪一隻鱗片細緻、色澤溫潤的穿山甲，正從陶罐中緩緩探出身軀，卻被生鏽鐵籠束縛其間。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「竊竊私語者—宮城有加陶藝展」即日起至7月13日在新北市立鶯歌陶瓷博物館登場，展示日本陶藝家宮城有加（Miyagi Yuka）用陶藝召喚微小生物的奇幻世界，含衣櫥裡風乾的壁虎、水溝邊蜷縮的青蛙，以及臺灣特有的穿山甲、草鴞與草蜥等創作。詳情可至陶博館官網（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）與粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

宮城有加（Miyagi Yuka）以穿山甲緩探身影卻被鐵籠束縛的意象，訴說對生命的敬意與呼籲。（記者陳奕劭攝）

陶博館表示，宮城有加是往返日本台灣兩地的藝術家，2020年入選「台灣國際陶藝雙年展」，後來工作室搬到北投山邊，感受到大自然陪伴的喜悅，逐漸對這些生物產生深厚情感，決定轉化為創作靈感，用陶藝記錄這座島嶼的生態與物種共存。

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「青蛙」系列作品，圓潤青蛙戴奇異冠飾，呆萌凝視如森林鄰居，凝聚人與自然的微妙連結。（記者陳奕劭攝）

陶博館指出，「青蛙」系列作品中，每一隻圓潤的蛙形呆萌凝視，彷彿森林深處默默注視人們，宮城將這些青蛙視為自己山中工作室的「鄰居」，牠們若隱若現的氣息，令她感覺既親切又神祕；《破籠子》描繪一隻鱗片細緻、色澤溫潤的穿山甲，正從陶罐中緩緩探出身軀，卻被生鏽鐵籠束縛其間，象徵人類對野生動物的限制與傷害，宮城有加以溫柔筆觸訴說對生命的敬意，呼籲觀眾給予牠們真正的自由與保護。

陶博館館長張啟文指出，陶博館不僅是陶藝創作的支持者，更是當代表達與議題探索的重要場域，宮城有加的創作不僅具備精湛工藝性，更深刻描繪人與生態之間的情感與倫理關係，展現陶藝作為時代觀察者的潛力。

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