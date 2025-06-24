自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

陶博館「竊竊私語者」 探訪森林系陶藝家宮城有加奇幻小鄰居

2025/06/24 14:30

《破籠子》描繪一隻鱗片細緻、色澤溫潤的穿山甲，正從陶罐中緩緩探出身軀，卻被生鏽鐵籠束縛其間。（記者陳奕劭攝）《破籠子》描繪一隻鱗片細緻、色澤溫潤的穿山甲，正從陶罐中緩緩探出身軀，卻被生鏽鐵籠束縛其間。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「竊竊私語者—宮城有加陶藝展」即日起至7月13日在新北市立鶯歌陶瓷博物館登場，展示日本陶藝家宮城有加（Miyagi Yuka）用陶藝召喚微小生物的奇幻世界，含衣櫥裡風乾的壁虎、水溝邊蜷縮的青蛙，以及臺灣特有的穿山甲、草鴞與草蜥等創作。詳情可至陶博館官網（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）與粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

宮城有加（Miyagi Yuka）以穿山甲緩探身影卻被鐵籠束縛的意象，訴說對生命的敬意與呼籲。（記者陳奕劭攝）宮城有加（Miyagi Yuka）以穿山甲緩探身影卻被鐵籠束縛的意象，訴說對生命的敬意與呼籲。（記者陳奕劭攝）

陶博館表示，宮城有加是往返日本台灣兩地的藝術家，2020年入選「台灣國際陶藝雙年展」，後來工作室搬到北投山邊，感受到大自然陪伴的喜悅，逐漸對這些生物產生深厚情感，決定轉化為創作靈感，用陶藝記錄這座島嶼的生態與物種共存。

「青蛙」系列作品，圓潤青蛙戴奇異冠飾，呆萌凝視如森林鄰居，凝聚人與自然的微妙連結。（記者陳奕劭攝）「青蛙」系列作品，圓潤青蛙戴奇異冠飾，呆萌凝視如森林鄰居，凝聚人與自然的微妙連結。（記者陳奕劭攝）

陶博館指出，「青蛙」系列作品中，每一隻圓潤的蛙形呆萌凝視，彷彿森林深處默默注視人們，宮城將這些青蛙視為自己山中工作室的「鄰居」，牠們若隱若現的氣息，令她感覺既親切又神祕；《破籠子》描繪一隻鱗片細緻、色澤溫潤的穿山甲，正從陶罐中緩緩探出身軀，卻被生鏽鐵籠束縛其間，象徵人類對野生動物的限制與傷害，宮城有加以溫柔筆觸訴說對生命的敬意，呼籲觀眾給予牠們真正的自由與保護。

陶博館館長張啟文指出，陶博館不僅是陶藝創作的支持者，更是當代表達與議題探索的重要場域，宮城有加的創作不僅具備精湛工藝性，更深刻描繪人與生態之間的情感與倫理關係，展現陶藝作為時代觀察者的潛力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應