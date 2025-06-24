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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

來看喬巴魯夫的冒險旅程 《大航海時代！亞洲巡迴展》屏東開展

2025/06/24 14:48

《大航海時代！亞洲巡迴展》 即日起開展。（記者葉永騫攝）《大航海時代！亞洲巡迴展》 即日起開展。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東「阿緱弄青春」暑假藝文盛典登場了，這是專屬兒童青少年的藝文盛宴，今（24）日於屏菸1936文化基地舉辦熱鬧開幕典禮，串連展覽、閱讀、藝術工作坊、市集、表演節目，於屏東各藝文場館輪番登場，活動一路持續至8月底。

航海王《大航海時代！亞洲巡迴展》 揭開序幕。（記者葉永騫攝）航海王《大航海時代！亞洲巡迴展》 揭開序幕。（記者葉永騫攝）

「阿緱弄青春」暑期青春藝術節，由《大航海時代！亞洲巡迴展》 揭開序幕，於屏菸10號倉庫正式開展，以《航海王ONE PIECE》故事開初到最新章節，完整呈現航海王的冒險世界。展覽共畫分成16個展區，神級還原經典篇章及場景，配合生動逼真的視覺效果、氣勢磅礡的音樂，令人猶如置身於故事中的擬真場景，展出多個大型雕塑，包括一座由12個角色組成、重現大戰場面的巨型雕塑，充滿令人著迷的精緻細節，要看喬巴、魯夫就得來看展。

《大航海時代！亞洲巡迴展》可以拍攝經典畫面。（記者葉永騫攝）《大航海時代！亞洲巡迴展》可以拍攝經典畫面。（記者葉永騫攝）

縣長周春米表示，暑假來臨，縣府規畫一系列多元豐富的靜動態藝文展演，活動場域涵括屏菸、演藝廳、藝術館及勝利星村、總圖、東港的王船文化館、恆春文化中心民謠館，邀請大小朋友一起來屏東過暑假，體驗藝文創意與樂趣。

此外，屏菸修理工廠展出與國立科學工藝博物館跨館合作，深度解析當代公衛議題的《X疾病—新興傳染病巡迴展》；以及燻蒸室展出《2025屏菸實境解謎》，融合推理與互動體驗的密室逃脫遊戲。

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