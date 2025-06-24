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台南暑假限定「博物館之旅」 水道、化石、天文三合一

2025/06/24 15:09

台南市政府推出暑期限定的「博物館之旅」，可到南瀛天文館探索星空奧祕。（南市文化局提供）台南市政府推出暑期限定的「博物館之旅」，可到南瀛天文館探索星空奧祕。（南市文化局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕暑假將至，台南市政府結合了水道博物館、化石館、天文館等，推出夏日限定的「博物館之旅」營隊，依據不同主題，設計7條一日遊路線，邀請大小朋友一起來攀樹、採蜂、DIY盆栽，以及探索古生物與星空奧祕。

在山上花園水道博物館進行攀樹、採蜂等體驗。（南市文化局提供）在山上花園水道博物館進行攀樹、採蜂等體驗。（南市文化局提供）

南市文化局長黃雅玲指出，3館聯合的一日營隊課程活潑，包含「陸海空全餐」、「垂直探險隊」、「考古金頭腦」、「仰望的起點」與「花叢中到外太空」，以及「手腦併用」、「時空旅行」等路線，內容豐富。

黃雅玲強調，活動除了強化場館間的合作之外，也讓參與者在一天內深入體驗自然生態、古生物知識與天文奧祕，希望透過暑期限定課程，激發學習動機，創造親子與團體間難忘的夏日回憶。

台南市立博物館長何秋蓮表示，考量各場域的性質與特色，一日遊兼具戶外與室內活動，且做了最佳安排，避開夏日的豔陽、高溫，也讓整體行程更加多元。

在山上花園水道博物館進行攀樹、採蜂等體驗。（南市文化局提供）在山上花園水道博物館進行攀樹、採蜂等體驗。（南市文化局提供）

何秋蓮說，山上花園水道博物館的自然環境得天獨厚，且是全國最大國定古蹟，無論攀樹、採蜂等體驗，或者綠植手作課程，都深受歡迎。

台南市政府推出暑期限定的「博物館之旅」，到左鎮化石園區體驗清修課程。（南市文化局提供）台南市政府推出暑期限定的「博物館之旅」，到左鎮化石園區體驗清修課程。（南市文化局提供）

左鎮化石園區的清修課程，透過更細緻的手工，讓小朋友零距離認識地層與神祕的古生物世界；而南瀛天文館則可觀賞星象劇場、參與團康遊戲，寓教於樂。

何秋蓮提到，博物館之旅堪稱是手腦並用、飛天遁地的精采體驗，7條路線皆為一日行程，多採「上午水道＋下午化石或天文」的方式，且依照課程搭配設立不同收費，供團體根據需求自由選擇。

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