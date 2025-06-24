自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

培養孩子感知與同理心 快來看這3部兒童動畫

2025/06/24 14:32

〔記者魏伶如／台北報導〕暑假到了，如何安排孩子的活動，很多家長都傷透腦筋，何不利用這段假期，陪伴親子在酷夏中展開一段跨越語言和文化的感動旅程。

邁入第17屆的「信誼兒童動畫獎」，延續「讓好動畫與孩子相遇」的初衷，今年暑假再次推出「國際兒童動畫放映會」，以全新主題「我和羽毛朋友的奇妙旅程」串起動畫教育與情意學習，自7月13日起於台北、台中、台南三地巡迴上映。

韓國動畫 《Piropiro》以小小鳥兒要回家展現溫暖陪伴與治癒的力量。（信誼基金會提供）韓國動畫 《Piropiro》以小小鳥兒要回家展現溫暖陪伴與治癒的力量。（信誼基金會提供）

這次放映會，信誼特別精選三部榮獲多項國際肯定的兒童動畫聯合放映，透過角色肢體語言、音樂與情境的純視覺敘事無對白動畫，帶領孩子去感受情緒的流動與故事的深意，探索同理、尊重與關懷生命的價值，也為親子創造更多對話的共鳴空間。三部溫柔而感動人心的故事來自：第14屆專業組首獎《Canary》小金絲雀（加拿大作品），描繪煤礦童工與金絲雀之間的深厚情誼，帶出勇氣與自由的想像，深刻傳達生命的尊重與可貴；第15屆專業組評審特選獎《The Goose》家裡來了一隻鵝（捷克作品），講述小男孩與鵝從鬥智競爭到逐步理解的過程，娓娓帶出孤獨與陪伴的隔代祖孫情，以同理心提醒相互關懷的重要；第13屆專業組評審特選獎《Piropiro》小小鳥兒要回家（南韓作品），林間自在跳躍的鳥兒和受傷被收養的鳥兒相遇、相知的過程，細膩描繪陪伴帶來的療癒與成長，以及守護支持的力量。

加拿大動畫《CANARY》述說小礦工與金絲雀間的友誼。（信誼基金會提供）加拿大動畫《CANARY》述說小礦工與金絲雀間的友誼。（信誼基金會提供）

捷克動畫《The Goos》，述說男孩與大鵝間的鬥智與競賽，彷彿是場足球賽。（信誼基金會提供）捷克動畫《The Goos》，述說男孩與大鵝間的鬥智與競賽，彷彿是場足球賽。（信誼基金會提供）

信誼基金會營運長廖瑞文表示，這次親子放映會仍以「影片放映」搭配「映後分享活動」形式進行，邀請國立臺灣師範大學表演藝術研究所副教授，也是教育部「美感教育卓越領航計畫」協同主持人陳韻文老師，在影片放映後帶領親子分享，藉由老師的引導與討論，鼓勵孩子說出真實感受，練習與影像對話，藉此培養表達與思辨的能力，在思考與交流中開展對生命的關懷與理解。廖瑞文營運長說，今年以「我和羽毛朋友的奇妙旅程」為主題，希望藉由動畫裡的主角和「羽毛朋友」的互動，引發孩子對陪伴、關懷、同理等情感的共鳴與社會情緒的理解和學習。她強調：「在資訊過載的數位時代，孩子面對影像不應只是接收，更應該能夠詮釋內容、感知意圖、思考背後的意義。」

暑假期間全台三地巡迴放映，有興趣的讀者可上網查詢報名https://reurl.cc/yR31X6

放映會活動資訊

2025.07.13（日） 10:30、14:30 台南市立圖書館6F哇劇場

2025.07.20（日） 10:30、14:30 信誼好好生活廣場B1知新劇場

2025.08.03（日） 10:30、14:30台中市立圖書館豐原分館3F演藝廳

• 活動內容：約60–70分鐘（動畫放映＋專家映後引導）

• 適合對象：3～12歲親子、小學教師、動畫科系學生、藝術教育愛好者

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應