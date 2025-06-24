培養孩子感知與同理心 快來看這3部兒童動畫

〔記者魏伶如／台北報導〕暑假到了，如何安排孩子的活動，很多家長都傷透腦筋，何不利用這段假期，陪伴親子在酷夏中展開一段跨越語言和文化的感動旅程。

邁入第17屆的「信誼兒童動畫獎」，延續「讓好動畫與孩子相遇」的初衷，今年暑假再次推出「國際兒童動畫放映會」，以全新主題「我和羽毛朋友的奇妙旅程」串起動畫教育與情意學習，自7月13日起於台北、台中、台南三地巡迴上映。

請繼續往下閱讀...

韓國動畫 《Piropiro》以小小鳥兒要回家展現溫暖陪伴與治癒的力量。（信誼基金會提供）

這次放映會，信誼特別精選三部榮獲多項國際肯定的兒童動畫聯合放映，透過角色肢體語言、音樂與情境的純視覺敘事無對白動畫，帶領孩子去感受情緒的流動與故事的深意，探索同理、尊重與關懷生命的價值，也為親子創造更多對話的共鳴空間。三部溫柔而感動人心的故事來自：第14屆專業組首獎《Canary》小金絲雀（加拿大作品），描繪煤礦童工與金絲雀之間的深厚情誼，帶出勇氣與自由的想像，深刻傳達生命的尊重與可貴；第15屆專業組評審特選獎《The Goose》家裡來了一隻鵝（捷克作品），講述小男孩與鵝從鬥智競爭到逐步理解的過程，娓娓帶出孤獨與陪伴的隔代祖孫情，以同理心提醒相互關懷的重要；第13屆專業組評審特選獎《Piropiro》小小鳥兒要回家（南韓作品），林間自在跳躍的鳥兒和受傷被收養的鳥兒相遇、相知的過程，細膩描繪陪伴帶來的療癒與成長，以及守護支持的力量。

加拿大動畫《CANARY》述說小礦工與金絲雀間的友誼。（信誼基金會提供）

捷克動畫《The Goos》，述說男孩與大鵝間的鬥智與競賽，彷彿是場足球賽。（信誼基金會提供）

信誼基金會營運長廖瑞文表示，這次親子放映會仍以「影片放映」搭配「映後分享活動」形式進行，邀請國立臺灣師範大學表演藝術研究所副教授，也是教育部「美感教育卓越領航計畫」協同主持人陳韻文老師，在影片放映後帶領親子分享，藉由老師的引導與討論，鼓勵孩子說出真實感受，練習與影像對話，藉此培養表達與思辨的能力，在思考與交流中開展對生命的關懷與理解。廖瑞文營運長說，今年以「我和羽毛朋友的奇妙旅程」為主題，希望藉由動畫裡的主角和「羽毛朋友」的互動，引發孩子對陪伴、關懷、同理等情感的共鳴與社會情緒的理解和學習。她強調：「在資訊過載的數位時代，孩子面對影像不應只是接收，更應該能夠詮釋內容、感知意圖、思考背後的意義。」

暑假期間全台三地巡迴放映，有興趣的讀者可上網查詢報名https://reurl.cc/yR31X6

放映會活動資訊

2025.07.13（日） 10:30、14:30 台南市立圖書館6F哇劇場

2025.07.20（日） 10:30、14:30 信誼好好生活廣場B1知新劇場

2025.08.03（日） 10:30、14:30台中市立圖書館豐原分館3F演藝廳

• 活動內容：約60–70分鐘（動畫放映＋專家映後引導）

• 適合對象：3～12歲親子、小學教師、動畫科系學生、藝術教育愛好者

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法