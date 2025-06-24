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大提琴家張正傑攜手「美猴王」朱陸豪 日月潭車埕隧道音樂會6/28登場

2025/06/24 15:57

日月潭車埕遊憩區6月28日將在台鐵集集支線隧道口舉辦音樂會，屆時有大提琴家張正傑與京劇大師朱陸豪共同演出。（記者劉濱銓攝）日月潭車埕遊憩區6月28日將在台鐵集集支線隧道口舉辦音樂會，屆時有大提琴家張正傑與京劇大師朱陸豪共同演出。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕暑假將屆，日月潭風景區管理處為拉抬台鐵集集支線觀光旅遊，本月28日下午3點半將在轄內車埕遊憩區舉辦隧道音樂會，屆時將在隧道口搭建舞台，並邀請大提琴家張正傑與京劇大師「美猴王」朱陸豪演出，透過音樂與戲曲的交會，激盪出中西藝術火花。

日管處表示，台鐵集集支線因隧道擴孔工程，火車只能行駛到名間鄉濁水站，之後的站點則透過客運接駁，為促進集集支線終點站車埕的旅遊人潮，便邀請大提琴家張正傑，搭配鋼琴家、男女高音舉辦車埕音樂會，此次還有京劇大師朱陸豪將以「美猴王」之姿登台，可望為活動掀起高潮。

日月潭車埕遊憩區6月28日將舉辦隧道音樂會，遊客來到車埕可體驗「山中小城」依山傍水的秀麗景致。（記者劉濱銓攝）日月潭車埕遊憩區6月28日將舉辦隧道音樂會，遊客來到車埕可體驗「山中小城」依山傍水的秀麗景致。（記者劉濱銓攝）

日管處說，日月潭車埕遊憩區除了是集集支線終點站，也因四面環山、依山傍水，有「山中小城」的美譽，遊客上午可到車埕老街漫步逛街，再到優美的貯木池，以及重新整修的木展館參觀，並可到步道觀景台欣賞清澈水里溪與河階草地，下午3點半就能免費入場欣賞隧道音樂會，體驗截然不同的戶外音樂饗宴。

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