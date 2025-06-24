翻轉族譜印象！北市文獻館「尋根列車之旅」 短影音呈現家族故事

台北市立文獻館舉辦「鳴笛啟程 尋根列車之旅」展覽，以72件創作翻轉大家印象中的族譜。（台北市立文獻館提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕你對族譜有既定印象嗎？台北市立文獻館舉辦「鳴笛啟程 尋根列車之旅」展覽，以72件創作翻轉大家印象中的族譜，以作者視角的創意族譜、老照片及短影音作品，呈現獨特的家族故事。「創意族譜展」從即日起至7月13日於西本願寺「樹心會館」免費展出。

文獻館首次募集「我們這一家」老照片及短影音作品參與展示，獲得民眾熱情響應，以物件、人物或景觀為起點，呈現團聚、逝去、家族遷徙等主題，記錄各家的家族故事，15件脫穎而出的作品是本屆展覽的一大亮點；「記憶中的模樣」短影音展區，由參賽者親自拍攝與敘述，內容或為家族的遷徙記憶、或傳家寶，展現世代之間的對話與傳承，其中《最好的老爸》是施智臏用影音寫給父親的一封信，由於父親長年旅居廈門工作，兩人每年僅有數次相見，成年後，他首次踏上廈門，親身走入父親的生活場景，透過鏡頭記錄與父親久別重逢的過程，呈現一段跨越時空的家庭情感，彌補多年未能相伴的缺憾。

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蔡侑臻以《爺爺的故事》為題投稿，一張老照片拍攝於民國71年，背景為當時軍事練習場所，爺爺身著整齊筆挺的軍裝、神情堅毅。（台北市立文獻館提供）

「時光列車」老照片展區則以多張與家族生活密切相關的歷史影像及其背景故事為核心，每張泛黃的影像承載著記憶的溫度，也觸發對自身家庭記憶的追索與共鳴。蔡侑臻以《爺爺的故事》為題投稿，其中一張老照片拍攝於民國71年，背景為當時軍事練習場所，爺爺身著整齊筆挺的軍裝、神情堅毅，是退伍前所拍下的紀念照片，不僅記錄了蔡爺爺青春歲月中的一段軍旅人生，更蘊藏著上上一輩對家、國使命的雙重承擔，作者希望將爺爺的故事記錄下來，讓這份關於責任與溫柔的記憶，能陪伴家人也傳遞給未來的一代。

文獻館表示， 本屆創意族譜展品處處可見台灣家族多元組成的縮影，本次展覽規劃多項關於姓氏、稱謂及家譜等主題展區與互動體驗，展期內於任一展區拍照、打卡並上傳社群平台，即有機會帶走每日限量經典童玩，數量有限，贈完為止，歡迎大小朋友欣賞創意之作，關注家族間的記憶，從互動中發掘族譜的奧秘與獨一無二的家族故事。

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