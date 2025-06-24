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日暢銷書作家三浦紫苑《不小心就喜歡上了！》中文版 分享生活日常

2025/06/24 20:07

作家三浦紫苑最新散文集《不小心就喜歡上了！》以細膩獨特的視角捕捉日常之美，中文版近期出版。（新經典文化、中央社提供）作家三浦紫苑最新散文集《不小心就喜歡上了！》以細膩獨特的視角捕捉日常之美，中文版近期出版。（新經典文化、中央社提供）

〔中央社〕以《哪啊哪啊～神去村》、《編舟記》等書享譽日本文壇的暢銷書作家三浦紫苑，最新散文集《不小心就喜歡上了！》以細膩獨特的視角捕捉日常之美，中文版近期出版。新書集結她自2012年至2023年在各大媒體發表的92篇作品，從她對鞋子、指甲彩繪、寶塚劇團以及所有閃亮事物的熱愛，都是她關注的焦點。

書中可見三浦紫苑與植物及小動物們展開「生死保衛戰」，看她如何與入侵陽台的蛞蝓和螞蟻鬥智鬥勇，甚至為了守護心愛的草莓而與烏鴉「鬥法」。

此外，三浦紫苑會以衣物顏色漸層的方式晾曬衣服，讓陽台隨風搖擺的模樣宛如裝飾軍艦的旗幟，美麗絕倫。她也坦承自己有著「戒不掉的買書癖」，將堆積如山的未讀書籍視為對未來充滿希望的象徵。

三浦紫苑也在書中展現她深厚的「讀書癖」，深入探討她心愛的文學經典。她將夏目漱石比喻成「傲嬌之王」，起因是她重讀夏目漱石的作品後，深感他「看似冷酷，實則洋溢著對他人的親愛之情」。

她從太宰治的《津輕》看出太宰治可愛與羞赧的個性，對他計劃扮裝（cosplay）成喜愛的戲劇角色深感共鳴；三浦紫苑也一邊泡澡一邊重讀品味《源氏物語》，讚嘆書中故事收尾極有餘韻。

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