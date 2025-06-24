白馬入夢！金泳司紙糊王馬敬獻米街忠澤堂 工藝令人驚豔

米街忠澤堂參與「宮廟博物館」計畫徵件祭出多項獨特的宗教工藝作品，近日已通過初選審核。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南推廣「宮廟博物館」計畫，促進廟宇保存維護與推廣傳統工藝作品，米街忠澤堂近日通過計畫徵件初選，其祀奉金芳閣已故陳金泳司製的紙糊王馬、採手捧劍令姿態的出巡城隍神像等文物工藝細節，令人驚豔。

米街忠澤堂祀奉金芳閣已故陳金泳司製的紙糊王馬、馬使爺公。（記者王姝琇攝）

忠澤堂紙糊馬使爺公和王馬，與虎爺一同供奉在下壇，王馬是城隍爺駕騎，馬使爺公則是看管馬的神祇，為已故陳金泳司作。忠澤堂總務王良安說，最初的王馬糊製於1980年，與真馬等大，當年有耆老向金泳司表示，城隍爺交代準備要出巡，不久後金泳司便夢見一隻白色王馬衝入金芳閣，於是他依夢境意象製成紙糊王馬敬獻忠澤堂。之後台灣府城隍廟舉辦迎城隍遶境，忠澤堂便將城隍王令固定在王馬上隨行參與，後因日曬雨淋損毀後化去，金泳司再重新製作縮小比例的王馬。

請繼續往下閱讀...

王馬馬身前腿高舉、頭部上揚，呈現奔騰或待命姿態，動態感極強，裝飾可見皮革質感的鞍具、鑲邊流蘇等細節，體現擬真的工藝設計。馬使爺宮神情嚴肅、五官立體有神，眉目之間流露忠誠肅穆氣質，服飾繪製鮮明，彩繪使用傳統八卦與星芒等圖騰，表現出「陰陽守衛」的象徵意涵。體態比例準確，金泳司主張符合人體比例的風格，不似傳統紙紮神偶的誇張變形。

米街忠澤堂祀奉出巡城隍，也是出自金芳閣已故陳金泳司之手。（記者王姝琇攝）

同樣出自金泳司之手的還有廟內的出巡城隍，特別的是神像造型為罕見的手捧劍令姿態；門神則是知名畫師潘麗水的大弟子薛明勳之作。王良安說，廟內的文物相當多，期望透過參與「宮廟博物館」計畫，挖掘出傳統工藝的細節及與在地連結的故事，有系統地記錄、保存維護，進而延伸展示及教育推廣，藉由多元方式讓更多人認識這些工藝及文化資產的價值。

米街忠澤堂門神為已故知名繪師薛明勳之作。（記者王姝琇攝）

文化局指出，2022年啟動宮廟博物館計畫，盤點廟內工藝資源，發掘精緻且極具在地性的工藝作品外，亦透過輔導培力，協助參與宮廟保存、維護、活用及推廣這些重要資產。計畫推動以來，共選出14間示範宮廟，2024年徵件初審入選13間廟宇，今年徵件初審入選再增12間，期待未來有更多廟宇投入計畫，民眾進入廟宇神聖空間的當下，也能品味工藝文化。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法