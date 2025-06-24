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動漫迷朝聖掃貨熱點 南紡超動漫研究社開展迄7/31

2025/06/24 22:10

南紡購物中心一館五樓推出動漫迷期盼的超動漫研究社展，充滿粉絲喜愛的人氣動漫商品。（南紡購物中心提供）南紡購物中心一館五樓推出動漫迷期盼的超動漫研究社展，充滿粉絲喜愛的人氣動漫商品。（南紡購物中心提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕動漫迷期盼已久的木棉花「超動漫研究社」，即日起在南紡購物中心A1館5F夢想舞台熱鬧開展，展期持續至7月31日，開放民眾免費入場。現場不僅重現經典動漫場景，還打造巨型人氣角色氣偶與抽卡機，更集結千件超人氣動漫商品與限定福袋，是今夏全台動漫迷不能錯過的朝聖熱點與掃貨天堂。

南紡購物中心一館五樓推出動漫迷期盼的超動漫研究社展，打造巨型人氣角色氣偶。（南紡購物中心提供）南紡購物中心一館五樓推出動漫迷期盼的超動漫研究社展，打造巨型人氣角色氣偶。（南紡購物中心提供）

活動展區兩側入口設置兩大人氣作品合影專區。其中，《葬送的芙莉蓮》合影區還原市區街景場景，並特別準備互動水果籃道具，讓粉絲沉浸於與芙莉蓮一行人一同逛街的悠閒氛圍中。《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》將於7月4日再度躍上大銀幕，現場同步打造「九柱合影造景區」，並規劃集章活動，邀請粉絲進入鬼殺隊世界，重溫那段熱血與感動的冒險旅程。而首次於台南登場的《膽大黨》小桃與厄卡倫巨型氣偶，也霸氣坐鎮展區中央，成為全場最吸睛的打卡焦點。

南紡購物中心一館五樓推出動漫迷期盼的超動漫研究社展，有許多人氣動漫角色，要讓粉絲好看。（南紡購物中心提供）南紡購物中心一館五樓推出動漫迷期盼的超動漫研究社展，有許多人氣動漫角色，要讓粉絲好看。（南紡購物中心提供）

超動漫研究社活動現場、木棉花樂園及台北門市同步開賣5款熱門動漫IP超值福袋，均一價777元，數量有限，售完為止。《鬼滅之刃》福袋內含壓克力大立牌、金屬證件套、撲克牌及《劇場版 無限列車篇》炫光海報；《膽大黨》福袋內含收納毛巾、高速婆婆杯墊及「邪視篇」主視覺拼圖；《葬送的芙莉蓮》福袋於7月4日開賣，滿載實用文具好物；《關於我轉生變成史萊姆這檔事》福袋包含可拆式鬍子利姆路大玩偶與主題撲克牌；《Lycoris Recoil 莉可麗絲》福袋則帶來小抱枕與壓克力燈，讓喜愛角色的陪伴延伸至生活每一刻。

南紡購物中心一館五樓推出動漫迷期盼的超動漫研究社展，推出五款熱門動漫IP超值福袋。（南紡購物中心提供）南紡購物中心一館五樓推出動漫迷期盼的超動漫研究社展，推出五款熱門動漫IP超值福袋。（南紡購物中心提供）

展區現場並設置8台抽卡機，包含7種熱門動漫主題：《獵人 Hunter x Hunter》、《鬼滅之刃》、《膽大黨》、《葬送的芙莉蓮》、《戀上換裝娃娃》、《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》、《WIND BREAKER—防風少年—》。因動畫台詞畫面造成網路討論度超高的《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》，動畫經典場面加台詞化身成收藏卡登場，粉絲不妨試手氣抽出最喜愛的動畫畫面與角色。

當日於超動漫研究社消費達指定門檻，憑消費明細可兌換限量好禮，滿799元贈《WIND BREAKER—防風少年—》櫻跟蘇枋精美大透卡；滿1299元贈《Lycoris Recoil 莉可麗絲》大壓克力吊飾（共4款隨機贈送，恕不提供挑選），門檻擇一兌換，皆不累贈，數量有限送完為止。

為配合《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》上映，凡即日起至7月9日期間完成集章任務，可至5F顧客服務中心兌換活動專屬A3電影限定海報1張（每日數量有限，贈完為止）。炭治郎、禰豆子人偶見面會在7月6日登場，當天購買鬼滅之刃商品滿999元，可獲得任一梯次合影資格（每梯次限量15名，共兩梯次，贈完為止）。

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