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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

「星際寶貝」降落福隆沙雕季 展開最萌破壞行動

2025/06/24 21:42

巨型雕像作品《星際寶貝：史迪奇》自6月24至7月20日，在福隆海水浴場彩虹橋頭與大家相見歡。（福容大飯店福隆提供）巨型雕像作品《星際寶貝：史迪奇》自6月24至7月20日，在福隆海水浴場彩虹橋頭與大家相見歡。（福容大飯店福隆提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕來自外星的搗蛋小藍怪史迪奇，這回選擇降落福隆沙灘，展開最萌的破壞行動！曾在信義區掀起排隊旋風的史迪奇巨型雕像，今（24）日正式移展至福隆國際沙雕藝術季，，這個來自外星的搗蛋小藍怪，以熱鬧的福隆海邊做為他的夏日大舞台，重返電影中熟悉的場景──沙灘、浪花、陽光與歡笑，在福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」中展開一場最萌「大鬧沙灘」計畫。史迪奇巨型雕像展期自6月24至7月20日，展出地點設於福隆海水浴場彩虹橋頭。

2025福隆國際沙雕藝術季活動主題為「迪士尼仲夏歡樂祭」，主雕為《玩具總動員3》。（福容大飯店福隆提供）2025福隆國際沙雕藝術季活動主題為「迪士尼仲夏歡樂祭」，主雕為《玩具總動員3》。（福容大飯店福隆提供）

史迪奇的到來，為已展開逾30天的「2025福隆國際沙雕藝術季」增添一抹搶眼藍色熱潮，今年活動主題為「迪士尼仲夏歡樂祭」，自5月24日起至9月30日止，邀集15位國內外沙雕藝術家攜手創作，共展出44座沙雕作品，包含米奇與他的好朋友、公主系列、皮克斯系列及經典反派人物等超過80位角色，其中最受矚目的還有高8米主雕《玩具總動員3》視覺沙雕，做為致敬該系列30週年的作品，讓大人小孩都能在海風中，找回最初的感動。

沙雕作品《星際寶貝：史迪奇》。（福容大飯店福隆提供）沙雕作品《星際寶貝：史迪奇》。（福容大飯店福隆提供）

為了慶祝史迪奇加入，主辦單位表示，活動期間只要身上有任一史迪奇穿搭或配件，即可享沙雕季團體優惠價入場190元（原價220元），不論是T恤、包包或是手機殼，只要你敢秀，史迪奇就讓你「入場有感」！活動期間更特別舉辦拍照抽獎活動，只要與史迪奇沙雕作品合影，並上傳至福容大飯店福隆官方粉絲專頁，就有機會獲得限量史迪奇公仔好禮，呼應電影主題「家人就是不放手」，史迪奇將用他的方式留住每一位來到福隆的旅人回憶，打造專屬於每個人的盛夏童話。

沙雕作品《一起乘風破浪》。（福容大飯店福隆提供）沙雕作品《一起乘風破浪》。（福容大飯店福隆提供）

位於活動會場旁的福容大飯店福隆，也推出餐飲優惠活動，期間內憑沙雕季票根前往飯店內兩大人氣餐廳，中式餐廳「福粵樓」午餐與「田園西餐廳」自助晚餐皆享9折優惠（皆需另加原價10%服務費），讓你在海邊賞完沙雕、也能在飯店內大啖山珍海味、海景美饌。活動期間同步展開7/4~7/6、7/11~7/13的「Skyline Film星空電影院」，以及8月壓軸登場的「福隆生活節」、「海風音樂會」、「山海市集」，構築出一整個夏日的藝文盛典。更多相關內容詳詢福容大飯店福隆臉書福容大飯店福隆官網。

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