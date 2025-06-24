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南美館新展「鹹鹹的風飛沙」鹽分地帶文化歷史脈動與現代啟示

2025/06/24 22:15

南美館「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」，藝術創作媒材多元，值得參觀。（南美館提供）南美館「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」，藝術創作媒材多元，值得參觀。（南美館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市美術館推出「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展覽，今（24）日開幕。由策展人吳繼濤策畫，集結18位出生或成長於「鹽分地帶」的藝術家，透過創作回應土地，讓藝術召喚記憶。

「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展開幕式大合照。（南美館提供）「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展開幕式大合照。（南美館提供）

「鹽分地帶」一詞過去意指地理上的北門郡、文學史的地域風格或鄉民的堅毅韌性；如今則在美術表現上擴展身分與區域定義，也梳理這段離散的藝術風貌。詩人吳新榮於1935年曾在〈鹽分地帶の春〉文中寫下：「同志呀，要前進。鹽分地帶是我們的故鄉。讓真理的花朵，來開在這塊荒地上。」鹽分地帶文學於焉興起，文風質樸有力。

而鹽分地帶的文學亦隨著語言政策與政治氛圍轉變，這股文學風潮逐漸沉寂，美術創作卻在此接力綻放。先後歷經日治與中華文化的南渡、殖民美術的現代啟蒙、「正統國畫」的論辯、1970年代的鄉土認同，再隨西方潮流的引入，作品呈現出流派變動的當代發展與社會時局脈動。

「鹹鹹的風飛沙」邀請鹽分地帶藝術家，包括卜茲（陳宗琛）、呂淑珍、李重重、李義弘、涂璨琳、翁美娥、張金蓮、許坤成、許雨仁、郭博州、陳水財、陳牧雨、黃才松、黃才郎、黃信堯、楊式昭、顏頂生、羅清雲等。橫跨不同世代與風格，作品涵蓋水墨、油畫、版畫、攝影與複合媒材等形式。藝術家們透過各自的視覺語言，回望土地與歷史，連結地域與個人、鄉愁與現代。

南美館「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展覽，由策展人吳繼濤策畫，讓藝術召喚記憶。（南美館提供）南美館「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」展覽，由策展人吳繼濤策畫，讓藝術召喚記憶。（南美館提供）藝術家卜茲作品。（南美館提供）藝術家卜茲作品。（南美館提供）

吳繼濤表示，過去鹽分地帶的少年們家境普遍困乏，畫畫塗鴉多半是興趣與老師的鼓勵，宮廟的彩繪、雕刻、交趾陶、剪黏是他們的美術館。廟會的神將陣、野台戲、布袋戲尪仔，甚至中醫開藥方的毛筆字都成為取法對象。

今天開幕式，金馬獎、金曲獎、金鐘獎三金得主陳明章帶來《鹽埕所在》、《阿嬤的五分仔車》等與展覽主題符合的經典創作曲。南美館董事長游文玫、南市文化局副局長林韋旭、故宮博物院院長蕭宗煌、南國美籌備處主任黃宏文共襄盛舉。南美館長龔卓軍表示，有文學與美術滋養的鹽分地帶，豐富了台南這座古都的文化底蘊。

「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」，展期即日起至10月26日。

「鹽分雙品」限定特餐，花瓣裡藏著鹹味記憶的《鹽滷潮鬆餅》，搭配咖啡中訴說風土與養分《鹽與蜜》特色飲品。（南美館提供）「鹽分雙品」限定特餐，花瓣裡藏著鹹味記憶的《鹽滷潮鬆餅》，搭配咖啡中訴說風土與養分《鹽與蜜》特色飲品。（南美館提供）

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