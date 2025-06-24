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ㄅㄆㄇ爬上展牆！張天健把注音符號寫成「吐了一地的字」 全場觀眾歪腰讀

2025/06/24 22:33

張天健〈我們的聲音-大頭歌〉水墨、紙本，20 × 52公分。2025。（ANPIS FOTO王世邦攝，桃美館提供）張天健〈我們的聲音-大頭歌〉水墨、紙本，20 × 52公分。2025。（ANPIS FOTO王世邦攝，桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市立美術館主辦、橫山書法藝術館承辦的「2025橫山書法藝術館展覽徵件」創作類獲選展覽「吐了一地的字」，由藝術家張天健以筆墨、書寫與篆刻跨域語言，展開一場深刻的文字旅程。展覽從即日起至8月18日於橫山書藝館展出，透過三大子題「書寫」、「刻印」與「筆墨」，打開書法與現代感知之間的無限想像。

全展名稱如同一場對書寫的反芻，讓「字」重新吐回我們的身體與記憶。張天健說：「每一筆劃，不只是技法，而是一次次情緒與思緒的轉譯。」展場裡的文字不再只是閱讀系統中的符號，而變成視覺與感官的觸媒。

「吐了一地的字」反芻文字的書寫意義，展期至8月18日。（ANPIS FOTO王世邦攝，桃美館提供）「吐了一地的字」反芻文字的書寫意義，展期至8月18日。（ANPIS FOTO王世邦攝，桃美館提供）

展覽亮點之一，是張天健以注音符號創作的〈我們的聲音—大頭歌〉。這組作品用書法方式書寫「ㄅㄆㄇㄈ」，重新召喚觀眾對學齡時期的語言學習記憶。對他而言，注音是台灣人學語言的第一步，也是一種已被日常拋棄的母語線索。他將這些符號放大成為藝術主體，不只是致敬記憶，更是讓被遺忘的語言元素重新佔據視覺與情感的空間，這段可愛又深情的「注音符號舞蹈」，彷彿讓人「1秒回到下午3點的國語課」。

「書寫」子題中，張天健書寫語錄與詩句，透過筆觸流動、墨色跳躍，讓字轉化為節奏感極強的圖像；「刻印」子題聚焦篆刻，精煉語句化為刀痕，每一印皆為情緒瞬間的凝結；「筆墨」子題則融合繪畫與書寫，以題跋、構圖與構成語彙，創造多層次的視覺結構，拓展書法在當代的表現能量。

無論是紙上筆墨還是印章凹痕，張天健筆下的「字」始終在嘗試逃離定義、接近人的經驗。他讓文字從語言工具回歸為身體經驗的一部分，讓書法重新變成感官藝術。展覽詳詢橫山書法藝術館官網或臉書。

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