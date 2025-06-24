他18歲創阮劇團逾20年 文化部長李遠曝上任後先問了他一件事

文化部長李遠出席「噪音風暴—LOUDER」計畫記者會。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2003年，18歲的汪兆謙在嘉義創立阮劇團，像文化實驗室一般，充滿各種狂想與生猛活力，因此，成為文化部首辦百大文化基地中，少數以表演藝術形式獲選者；阮劇團將於今夏在台北空總劇場推出「噪音風暴—LOUDER」計畫，在6個星期時間內，以4部風格截然不同的作品，密集演出39場。

「噪音風暴」今（24）日在台北舉辦宣告記者會，文化部長李遠特地出席致賀，李遠透露自己認識汪兆謙很久，是汪兆謙高中時參加「超級蘭陵王」戲劇比賽，轉眼過了20幾年。李遠說，他上任文化部長後就想去看他，問他「你到底住在哪裡啊？有沒有錢啊？可以養活幾個人？」汪兆謙回答「20幾個」，李遠好奇「20幾個你養得活嗎？」他說，「還可以」。

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文化部長李遠出席「噪音風暴—LOUDER」計畫記者會。（記者凌美雪攝）

李遠說，看汪兆謙持續在台灣發展劇場真的很辛苦，「尤其在南部，我覺得還是非常非常慢慢一點點走到今天。」李遠試著以台語唸出《熱天酣眠》、《鬼地方》、《小雪》、《可愛的人們》4部戲的名字，然後說：「我覺得台語它是非常美。」走過台灣政策不准講台語的時期，「經過文學，經過戲劇，這次的台語，尤其是這個《鬼地方》、還有《熱天酣眠》，都是用到比較道地的永靖語，就是一個試著把自己最local的東西，把它變成最國際。」

李遠指出，阮劇團及此次的4齣作品正符合文化部近年4個重要政策，包含演出推廣使用國家語言；文化幣與青年席位讓文化向下扎根；同時阮劇團也在今年成為少數以表演藝術形式，獲選為百大文化基地者，肩負著帶動地方文化，進入所有人生活的重責；文化部也持續扶植台灣表演藝術團隊。「這個活動完全符合，所以我一定要來謝謝。」

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