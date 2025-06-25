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藝術美少女療癒插畫創作 展進連鎖烘焙名店

2025/06/25 14:17

藝術美少女余若萱的插畫創作，相當療癒。（記者吳俊鋒攝）藝術美少女余若萱的插畫創作，相當療癒。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕擅長插畫的藝術美少女余若萱，融合「寵物陪伴」、「自我療癒」等核心主題，完成了毛小孩與奇幻精靈的系列創作，風格柔和且鮮明，營造出溫暖又有趣的視覺氛圍，引人矚目，個展熱鬧揭幕。

藝術美少女余若萱的插畫創作，「米魯庫提」系列，風格鮮明又溫暖。（記者吳俊鋒攝）藝術美少女余若萱的插畫創作，「米魯庫提」系列，風格鮮明又溫暖。（記者吳俊鋒攝）

余若萱透過療癒筆觸，捕捉日常最真摯的情感流動，，她以喚起共鳴的生活議題進行創作，反轉傳統人寵關係，為處於資訊爆炸、步調急促的社會，而心靈疲勞的大眾帶來紓壓、精采的藝術表現，獲得知名的「帕莎蒂娜」連鎖烘焙業者賞識，在台南歸仁店展出。

這也是帕莎蒂娜歸仁店的首檔對外個展，分成「毛日常」與「米魯庫提」等2大系列，各有10件插畫作品公開發表，參觀民眾都認為余若萱的藝術風格很特別、又溫馨，且極具包容力，值得推薦。

藝術美少女余若萱的插畫創作個展，在帕莎蒂娜台南歸仁店登場。（記者吳俊鋒攝）藝術美少女余若萱的插畫創作個展，在帕莎蒂娜台南歸仁店登場。（記者吳俊鋒攝）

余若萱畢業於崑山科大視覺傳達設計系碩士班，作品曾入選「全國學生圖畫書創作獎」，她指出，毛日常從自身生命經驗出發，以擬人化的寵物為主角，描繪牠們與飼主、民眾的互動。

作品忠實呈現生活中很細微，卻又充滿溫度的片段，相當療癒，余若萱強調，毛小孩不僅寵物，更是陪伴者，以及可以情緒支持的家庭一份子。

米魯庫提系列則來自心象世界的奇幻精靈，以夢境般的呈現手法，描繪不同的情緒狀態，透過角色、場景的安排，傳遞對傷痛、孤獨、焦慮等的接納與轉化。

余若萱說，米魯庫提有療癒的視覺呈現，更是藉由創作完成一場情感梳理與自我修復的旅程，希望透過這2大系列，讓民眾體會插畫做為情感容器的力量。

藝術美少女余若萱的插畫創作個展，在帕莎蒂娜台南歸仁店登場。（記者吳俊鋒攝）藝術美少女余若萱的插畫創作個展，在帕莎蒂娜台南歸仁店登場。（記者吳俊鋒攝）

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