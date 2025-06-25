台灣動畫師參與《柯南》等製作 首度現身會影迷

亞洲大學數位媒體設計學系成立動畫工作室，由動畫師涂國雄（後排左4）帶領學生參與數十部日本知名動畫製作。（南投戲院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕知名動畫《名偵探柯南：獨眼的殘像》劇場版今（25）日起在全台上映，但觀眾可能不知道，亞洲大學動畫教育團隊一年多來參與多部日本超人氣動畫製作，這群台灣傑出動畫師，今天即在南投戲院首度現身會影迷，進行簽名、作畫示範等互動，讓影迷能近距離感受動畫幕後創作現場。

參與《名偵探柯南》等日本動畫創作的知名動畫師涂國雄（包頭巾者），25日現身南投戲院示範作畫，與影迷互動。（記者張協昇攝）

亞洲大學數位媒體設計學系系主任趙文鴻副教授，與動畫師涂國雄助理教授帶領的動畫教育團隊，參與多部日本超人氣動畫製作，包含《名偵探柯南》、《咒術迴戰》、《哆啦A夢》、《怪獸8號》等作品。師生透過原畫、律表、作監等實務分工進入日本業界，在台灣培育出一批具備國際製作經驗的動畫人才。

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南投戲院展示動畫《名偵探柯南：獨眼的殘像》劇場版海報及周邊商品。（記者張協昇攝）

獲選為國內百大文化基地的南投戲院，即在《名偵探柯南：獨眼的殘像》劇場版首映日，推出全台唯一的映前特別活動，揭開台灣動畫師參與國際影視製作的幕後故事，現場除播放「台灣動畫基地 × 柯南製作介紹影片」，也展示學生原畫稿、動畫分鏡、動畫器材與工作流程，並進行簽名、作畫示範與映前問答，揭開動畫從分鏡到動作流暢的實際製作流程。

此外，現場也安排觀眾根據範例繪製柯南動作畫面，完成繪圖後即由亞大動畫團隊收集、整理，將製作為短篇動畫並公開播映，成為全台首創的觀眾共創型動畫。涂國雄還提供一幅簽名畫板原作，作為特別禮物，透過抽獎方式贈送給幸運觀眾。

知名動畫師涂國雄（左）提供一幅簽名畫板原作，由亞洲大學數位媒體設計學系系主任趙文鴻（中）贈送給幸運觀眾（右）。（記者張協昇攝）

趙文鴻表示，他上任後積極尋求學生能與產業接軌，一年多前結識留日多年的動畫師涂國雄老師，成立動畫工作室，透過產學合作，師生已參與繪製數十部日本知名動畫，讓來就讀該系的學生，在大三時就能參與，將名字掛在播出的動畫片尾製作群上，藉此鼓勵培育國內動畫人才，若能獲文化部等單位資金支持，未來也希望能創作出屬於台灣本土的動畫IP角色。

參與活動的縣議員林儒暘也指出，日本動畫已形成一個相當大的產業鏈，近幾年韓國及中國動畫產業也突飛猛進，政府相關單位應更加重視動畫的產學合作，讓想踏入此領域的學生能發揮所長，促進台灣動畫產業的蓬勃發展。

南投戲院展示學生動畫原畫稿。（南投戲院提供）

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