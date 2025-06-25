公共藝術太刺眼 台東火車站前《銀盔》蓋黑網

台鐵今早將銀盔覆以黑網，防止刺眼。（民眾提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東火車站前廣場的大型公共藝術《銀盔》（Volongat），雖表現出蘭嶼達悟族特色，製作後也十分吸引注意，但閃亮的銀盔卻讓民眾閃到張不開眼、感到不適，還有居民反應因此就醫。台鐵局今將銀盔蓋上黑網，銀盔成了黑盔，但的確是解決了刺眼問題。

《銀盔》近期因材質反光問題引發爭議。由於作品使用鋁合金打造，在烈日照射下產生強烈折射光線，導致經過民眾與附近住戶感到刺眼不適，甚至有居民在網路發文指出，家人長期受光害影響，不得不就醫看診，引發外界關注。

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其實銀盔刺眼問題一直皆有，只是如今有更多民眾反應，加上有民眾表示因此就醫才更受重視，在其造作初始即大受矚目，許多網友在網路上直言這是「外星人」、「飛碟」，但當然所有人心知肚名這創作理念為達悟族頭盔，雖其外表為金屬，但其下卻不如想像中的熾熱，還有附近居民躲到銀盔下吃菜喝酒，當時民眾說，要在附近的戶外能防止被銀盔「刺眼」還有地方小酌，最好就是在銀盔下。

台鐵局今已派員於現場進行應急處理，暫時以黑網覆蓋作品表面，以降低陽光直射所造成的反射。站方強調，短期內將評估增設遮光板或持續使用黑布遮蔽；長期規畫方面，則以種植高大樹木作為根本解方，期望透過自然遮蔭方式，減輕日照造成的光害影響，同時維護作品完整性與周邊居民的生活品質。

台鐵今早將銀盔覆以黑網，防止刺眼。（民眾提供）

《銀盔》於2018年設置完成，由義大利藝術家馬可．卡薩格蘭與在地藝術家林新羽共同創作，靈感源自蘭嶼達悟族的傳統銀盔，象徵族人與大海、自然之間的緊密連結。作品以不鏽鋼、銅膏與卵石等材質打造，高8.7公尺、直徑11公尺，是台東車站廣場的重要地標，也承載族群文化與藝術美學的精神。

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