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你們的手在拿力？馬祖人「手模」浮現海上 文總《拍楸》主視覺一出手就洗版

2025/06/25 13:14

〔記者董柏廷／台北報導〕第３屆的馬祖國際藝術島，以「拍楸——你的海洋，我的陸」為策展主題，將於9月5日至11月16日展開，將於四鄉五島帶來超過50件作品，今（25）日公布主視覺，由設計師馮宇、攝影師鄭鼎及馬祖書畫名家陳合成共同創作，以手島共生的概念，將島上居民的手，變成馬祖的四鄉五島，設計五款系列海報，展現有別以往的島嶼風景，也傳遞馬祖人與海共生的精神。

第3屆馬祖國際藝術島系列主視覺「黎明，南竿」。（文總提供）第3屆馬祖國際藝術島系列主視覺「黎明，南竿」。（文總提供）第3屆馬祖國際藝術島系列主視覺「深夜，東莒」。（文總提供）第3屆馬祖國際藝術島系列主視覺「深夜，東莒」。（文總提供）

連江縣縣長王忠銘表示，「拍楸」（pha-jiu）源自閩東語，是一種世代傳承、需集結眾人之力的捕魚工法，將巨大的竹樁打入海底，為漁網定錨，也為來年的豐收打下基礎。從首屆舉辦至今，藝術島累積了豐沛的能量和國際的肯定，也乘載了許多鄉親的期待，一步一步帶動島嶼的改變，就像本屆的策展主題，集結全島之力，將馬祖人面對大海的智慧，轉化為當代藝術島的舉辦，透過多元藝術形式呈現馬祖的文化遺產與現代生活，邀請國人一起登島，感受馬祖的獨特風情。

第三屆馬祖國際藝術島系列主視覺共5幅。（文總提供）第三屆馬祖國際藝術島系列主視覺共5幅。（文總提供）

共同主辦文化總會秘書長李厚慶也分享，藝術島的舉辦，是島民、海內外的創作者及心繫馬祖的人們共同努力的成果，這正是「拍楸」的精神。馬祖國際藝術島從一開始的島嶼釀，到第二屆的生紅過夏，逐漸凝聚島民們一起參與的動能，期待在齊心協力的共創精神下，一同「拍楸」奠定藝術島成為島嶼的共同願景，照見海陸之間小島的粼粼未來。

主視覺設計由IF OFFICE馮宇操刀，為了傳遞拍楸的精神，他以「馬祖人的手」結合四鄉五島的島嶼風景，畫面主體以「手」的形態融入島嶼輪廓，遠觀彷彿是一幅純粹的海島風景，近看則發現是以手擬形為島，展現馬祖人以雙手面對大海、錨定生計的韌性，此精神也代表著構成馬祖這片土地的根基，彰顯馬祖人與海洋密不可分的共生關係，亦邀請觀者以不同角度重新審視這片海域的文化意涵。

第3屆馬祖國際藝術島系列主視覺「迷霧清晨，北竿」。（文總提供）第3屆馬祖國際藝術島系列主視覺「迷霧清晨，北竿」。（文總提供）第3屆馬祖國際藝術島系列主視覺「黃昏，東引」。（文總提供）第3屆馬祖國際藝術島系列主視覺「黃昏，東引」。（文總提供）

五幅系列主視覺的攝影師鄭鼎也分享，每一張畫面中的「手島」邀請來自四鄉五島的在地居民共同參與，包括老漁夫、釀酒師傅、傳統小吃業者、民宿業者與返鄉青年設計師，具體呈現「拍楸」所象徵的集體參與與島嶼能量。此外，主題字體由馬祖出身的當代書畫名家陳合成教授親筆書寫，以厚實、氣韻流轉的書法語彙，詮釋本屆「拍楸」主題二字。

主題字「拍楸」，由馬祖出身的當代書畫名家陳合成教授親書。（文總提供）主題字「拍楸」，由馬祖出身的當代書畫名家陳合成教授親書。（文總提供）

第3屆馬祖國際藝術島將於9月5日至11月16日展開，展期73天是歷屆最長，將邀請日、澳等多國、超過30組藝術家，從官方機制到社區協會均共同投入，於四鄉五島帶來超過50件作品，並且重新打開南竿26、53、77據點及北竿軍魂電廠。本屆更首次啟動國際徵件，吸引來自五大洋六大洲至少49個國家的創作者，總計收到多達213件提案，並有國內外策展人共同組成專業評審團，建立藝術島的國際識別與認同。詳詢文總官網。

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