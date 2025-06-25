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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

2025吳濁流文學獎徵件開始

2025/06/25 14:40

一年一度的吳濁流文學獎徵件已經開始，縣府文化局也將在如荼的吳濁流故居所在等，舉辦相關的小旅行活動。（記者黃美珠攝）一年一度的吳濁流文學獎徵件已經開始，縣府文化局也將在如荼的吳濁流故居所在等，舉辦相關的小旅行活動。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025「吳濁流文學獎」即日起收件，到7月15日截止，總獎金150萬元。縣府文化局長朱淑敏說，徵文類別有現代詩、兒童文學、散文、短篇小說以及客語詩5大類，各類別將取首獎1名、評審獎1名以及優選2名，各可獲得獎金、獎牌以及得獎作品集10冊。這個文學獎不論國籍，全球只要是以繁體中文創作的作品都歡迎投件一較高下。

朱淑敏還說，配合吳濁流文學獎的徵件，文化局也將在7月17日、7月20日偕同吳濁流文學獎基金會、新竹縣文化基金會以及新竹家扶中心辦理2場次的「吳濁流文學小旅行」。

透過邀請孩童、家長一起走訪吳濁流曾經生活過的場域，透過走讀與系列體驗活動，認識吳濁流這個一代客籍文豪、客家文學文化，也推廣吳濁流當年熱愛文學與關照鄉土的精神。

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