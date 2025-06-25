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新店蔡金木宅暫緩強拆 文化局：列暫定古蹟半年內完成審議

2025/06/25 15:06

新北市文化局將新店蔡金木宅列暫定古蹟，法院行政執行處將暫緩折除。（記者陳奕劭攝）新北市文化局將新店蔡金木宅列暫定古蹟，法院行政執行處將暫緩折除。（記者陳奕劭攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區占用水利地的蔡金木宅，法院行政執行處原訂26日前往強制拆除一事出現轉折，新北市文化局指現居人賴碧珍23日提出建物稅籍證明，改以建物所有權人身份申請登錄文化資產，文化局25日依法將蔡宅列為暫定古蹟，並將於6個月內完成相關現勘及文資審議程序，審慎評估其是否具備登錄為古蹟或歷史建築價值，因此行政執行處也決定暫緩執行。

現任屋主賴碧珍表示尚未收到緩拆通知，認為危機尚未解除，預定今晚7點在老宅前舉辦的「守護民主、守護老宅，讓光不滅」活動仍會照常舉行。

蔡金木的住宅於日治時期就建在新店瑠公圳公有土地上，現任屋主賴碧珍與外婆陳罔市一家4代居住於此已70多年，她們曾經想向水利會購買土地，將建物合法化，但未獲水利會同意，其後水利會將整筆土地賣給建商，欲興建大樓，建商多年來要求現居者賴碧珍搬遷，賴碧珍不願意，雙方打官司，法院判決賴碧珍應拆屋還地，但賴女不服，法院行政執行處日前通知，將於26日清晨6點半派員強制執行，但新北市文化局決定將蔡宅暫列古蹟，令事情出現轉圜空間。

新北市文化局表示，雖然先前曾就該建物進行文化資產審查，因條件不符未列入歷史建物，但現居人賴碧珍23日提出建物稅籍證明，改以建物所有權人身份申請登錄文化資產，文化局25日依法將蔡宅列為暫定古蹟，並將於6個月內完成相關現勘及文資審議程序，審慎評估其是否具備登錄為古蹟或歷史建築價值。

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