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澎湖追風音樂燈光節8/29開跑！秋瘋好禮4重送優惠加碼

2025/06/25 15:00

男團SEVEN TO EIGHT今日出席記者會，宣傳澎湖追風音樂燈光節。（記者林志怡攝）男團SEVEN TO EIGHT今日出席記者會，宣傳澎湖追風音樂燈光節。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕2025澎湖追風音樂燈光節將在今年秋季登場，並有多項優惠活動同步推出。交通部觀光署長周永暉說，今年的澎湖追風音樂會首度邀請韓國性感天后孝琳，並有多位重量級藝人接力開唱，且適逢澎湖秋瘋季10週年，還有多項優惠同步推出，歡迎旅客秋季前往澎湖同樂。

今年的澎湖追風音樂燈光節以「海島樂園」為主題，演唱會將在8月29日至9月26日連續5週的週五於澎湖觀音亭舉辦，且燈光藝術展演全新升級，自8月29日至11月2日期間，將以「光島盛典」為主題，導入光影互動科技與藝術燈飾，將觀音亭周邊夜間打造成「最具澎湖在地特色」的光感樂園。

男團SEVEN TO EIGHT將於今年7月在韓國出道，並推出2首新曲，今年也將登上澎湖追風音樂燈光節的舞台。（記者林志怡攝）男團SEVEN TO EIGHT將於今年7月在韓國出道，並推出2首新曲，今年也將登上澎湖追風音樂燈光節的舞台。（記者林志怡攝）

6場演唱會將由韓國性感天后孝琳、玖壹壹、ENERGY、溫嵐、TRASH、麋先生、滅火器、許富凱、OZONE等，兼具實力與人氣的藝人接力開唱，也特別規畫早鳥限定的保留席，只要購買合作旅行社專屬遊程，或到現場參加藝人NFT抽獎機會，就能更近距離的觀賞偶像演出。

觀光署指出，2025年也適逢澎湖秋瘋季10週年，今年特別推出「秋瘋好禮4重送」活動，整合食、宿、遊、購、行等5大主題，推出特約商家期間限定優惠、天天集點抽驚喜、週週現場抽好禮、月月登錄抽大獎等活動，獎項內容不只有商家好康、追星周邊，還有iPhone手機及其他大獎，總價值超過百萬。

觀光署長周永暉說，旅客在澎湖可以「上半年看花火節，下半年看追風音樂祭」。（記者林志怡攝）觀光署長周永暉說，旅客在澎湖可以「上半年看花火節，下半年看追風音樂祭」。（記者林志怡攝）

周永暉表示，自從澎湖國際海上花火節開始舉辦後，吸引了許多專門煙火粉絲在夏季前往澎湖，澎湖追風音樂燈光節則在秋季舉辦，也已經逐步成為台灣秋季觀光的標誌性活動，希望能吸引旅客「上半年看花火節，下半年看追風音樂祭」。

觀光署澎湖國家風景區管理處長郭振陵則指出，澎湖是漁夫之島，許多景觀、活動都圍繞著漁村展開，音樂節期間，旅客首日白天可以在澎湖本島遊賞石滬、咕咾石村落、玄武岩地景等風光，晚上參與演唱或活動後，隔天再往離島前進，不論是搭船沿岸遊覽，或是登島遊玩都各有樂趣。
此外，郭振陵說，除了前述行程外，旅客也可以考慮在夜間安排釣小捲行程，或在白天前往潮間帶觀看澎湖的自然生態景觀，望安則有綠蠵龜，過去幾年音樂季舉辦的1至1個半月期間，可吸引近10萬人前來澎湖遊玩。

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