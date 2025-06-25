雲林徵布袋戲劇本 獎金65萬元

雲林縣府布袋戲扎根全縣有70多所學校上萬名學生學習布袋戲，今年動動旗艦計畫首波劇本創作徵件。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣是布袋戲故鄉，立案的布袋戲演藝團隊超過上百團，縣府致力布袋戲傳承與創新，今年啟動布袋戲傳習中心旗艦計畫，首波劇本創作即日起公開對外徵件，總獎金65萬元，歡迎對布袋戲創作懷抱熱情與想像力的民眾踴躍投件。

縣府在中央補助下推動布袋戲傳承與扎根工作，縣府文化觀光處統計，全縣有7、80所學校、超過萬名學生學習布袋戲，今年進一步推動三大旗艦計畫，聚焦在劇本創作、旗艦節目製作及經典劇目巡演。

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文觀處長陳璧君表示，劇本創作徵作的目的為透過公開徵件，廣邀全國優秀創作者參與，徵求兼具創新思維與藝術厚度的優質劇本，後續將以入選劇本為基礎，進一步辦理團隊徵選，推動旗艦節目製作及經典劇目巡演，再結合重要藝文活動與大型展演平台發表，期待以創新形式展現布袋戲多元風貌與時代生命力，為傳統藝術注入新世代的創意。

文觀處指出，劇本創作徵件不限個人、政府立案演藝團體或依法設立登記之公司行號報名，也沒有年齡或背景門檻，只要對布袋戲創作懷抱熱情與想像力者，都可投件，徵件主題不拘，表現形式不限，鼓勵以劇場巡演、創新主題與跨域合作為亮點，徵件時間即日起至10月15日，第1名獎金30萬元、第2名15萬元、第3名10萬元、佳作2名各5萬元。簡章及報名方式可上文觀處官網查詢。

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