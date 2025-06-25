姜阿新洋樓典雅木作出自匠師鍾娘德之手 後代慷捐188幅建築圖稿

大木匠師鍾娘德的後代由孫子鍾朝相（左二）代表，點交手繪建築圖稿捐贈給新竹縣政府文化局典藏。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕日治時期的北埔客籍匠師鍾娘德司阜，是新竹地區著名的大木匠師，縣定古蹟姜阿新洋樓的大木結構就是出自鍾娘德之手，後代保存其手繪工廠、廟宇建築圖稿188件，全數慷慨捐贈新竹縣政府文化局典藏，今天會同國立台灣博物館點交後未來將數位化，帶領民眾穿越時空，回到匠人堅持及精益求精的那個年代，重現鍾娘德司阜的心血。

大木匠師鍾娘德的建築圖稿捐贈新竹縣政府，今天在地方各界的見證下完成點交。（記者廖雪茹攝）

圖稿點交今天在北埔南昌宮進行，鍾娘德後代由其孫子鍾朝相先生代表出席，在北埔鄉長莊明增、南埔村長莊瑞山、姜阿新教育基金會董事長黃雍熙、姜阿新的孫女廖惠慶等見證下完成。

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縣府文化局長朱淑敏表示，這批建築圖稿一度因研究需要離開北埔10餘年，在鍾家後代與南埔社區發展協會鍥而不捨努力下，於2024年回歸。文化局原規劃以價購方式保存，感謝鍾家後代慨然將所有圖稿全數捐贈；但因紙質文件劣化嚴重，感謝台博館透過建築圖說數位典藏計畫，加速這批圖稿掃描作業、保存珍貴史料。

大木匠師鍾娘德的手繪工廠、廟宇建築圖稿188件，將交由台博館協助數位化，該館研究員林一宏（中）也參與點交。（記者廖雪茹攝）日治時期的北埔客籍匠師鍾娘德司阜，是新竹地區著名的大木匠師，後代保存其珍貴的手繪建築圖稿。（記者廖雪茹攝）

台博館研究員林一宏表示，鍾娘德雖非廣為建築學界熟知的匠師，但其建築技術與藝術表現深具高水準。這188件建築圖的時間從日本時代起跨越了幾十年，依據圖說所建造的作品廣布在新竹、苗栗、甚至花蓮玉里，像是獅頭山勸化堂超昇寶塔、永光大坪茶廠等，都是各地的重要時空座標。相對於台博館十幾年來徵集的十幾萬面建築師所畫的圖說，鍾娘德的建築圖是罕見的匠師體系工程圖說，具有特殊價值，館方非常榮幸能與竹縣府文化局合作。

文化局表示，過去包含北埔、竹東、寶山地區的製茶廠、峨眉隆聖宮、中興國王宮及獅山勸化堂等百餘件作品，都出自鍾娘德之手。茶金故事中所出現的永光大坪茶廠，由鍾娘德設計及承攬建造；姜阿新洋樓的典雅大木結構也是，足見其匠藝風華及在地風土特色。為了推廣新竹縣客家傳統建築特色，文化局計畫明年辦理「客家建築工藝特展」，屆時將搭配展示主題，呈現數位化的成果。

日治時期的北埔客籍匠師鍾娘德司阜，是新竹地區著名的大木匠師，縣定古蹟姜阿新洋樓的大木結構就是出自鍾娘德之手。（記者廖雪茹攝）日治時期的北埔客籍匠師鍾娘德司阜，是新竹地區著名的大木匠師，縣定古蹟姜阿新洋樓的大木結構就是出自鍾娘德之手。（記者廖雪茹攝）

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