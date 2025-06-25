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大提琴家張正傑走訪新北原鄉，為烏來國中小學生演奏

2025/06/25 19:24

大提琴家張正傑率同音樂家走訪新北原鄉烏來國中小演出。（張正傑提供）大提琴家張正傑率同音樂家走訪新北原鄉烏來國中小演出。（張正傑提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕知名大提琴音樂家張正傑，發願要走遍台灣的天涯海角，他並且自行募款要為偏鄉和離島的小朋友舉辦100場音樂會，讓他們也有機會現場聆聽優質音樂，張正傑25日前往烏來國中小，這是他舉辦第36場走遍天涯海角音樂會，除了張正傑，還有鋼琴家呂冠葶和單簧管教父陳威稜，從大提琴最知名的安可曲天鵝到台灣民謠〈白鷺鷥〉，讓師生沉醉在古典音樂的世界中。

大提琴家張正傑為烏來國中小師生帶來難得的古典音樂會。（張正傑提供）大提琴家張正傑為烏來國中小師生帶來難得的古典音樂會。（張正傑提供）

烏來國中小喜迎貴客登門，張正傑等人由新北市府副秘書長張其強陪同到校，張正傑拿手的巴哈無伴奏組曲，透過聆聽音樂，讓小朋友打開想像力，烏來國小校長蔡依玲本身也是聲樂家，演唱一首普契尼歌劇片段〈我親愛的爸爸〉，多才多藝的蔡依玲也是國際標準舞高手，她還跟張正傑一起來個大提琴的探戈。

大提琴家張正傑率同音樂家走訪新北原鄉烏來國中小演出。（張正傑提供）大提琴家張正傑率同音樂家走訪新北原鄉烏來國中小演出。（張正傑提供）

音樂會的高潮點之一，張其強朗誦作家黃春明的童詩〈我有恐龍多好〉，搭配大提琴與鋼琴演奏更加迷人，張正傑說，能夠帶領音樂家們走進原鄉，給大家帶來平常難得現場看到的古典音樂會，並且看到小朋友歡樂、享受、好奇的眼光，這是他覺得最值得的事，在他的100場音樂會中，還會帶給新北市8場，讓其他的偏鄉小校充滿期待。

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