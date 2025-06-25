自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

客籍文學巨擘《詹冰全集》今發表 卓榮泰：將持續推廣文學閱讀

2025/06/25 20:23

客委會與財團法人台灣文學發展基金會合作出版全套共10冊的《詹冰全集》，今天正式發表。（記者楊綿傑攝）客委會與財團法人台灣文學發展基金會合作出版全套共10冊的《詹冰全集》，今天正式發表。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕耗時2年，客委會與財團法人台灣文學發展基金會合作出版全套共10冊的《詹冰全集》，今天正式發表，收錄客籍文學巨擘詹冰多種形態及未發表的作品。行政院長卓榮泰也受邀見證，他表示，這是台灣一座文學里程碑，政府會繼續推廣文學、鼓勵閱讀。

《詹冰全集》收錄詹冰自1938年至2004年13本已出版作品及未結集、未發表等作品，包括未發表806首詩作、125篇散文作品、20篇小說、8部劇本創作等，形態有現代詩、兒童詩、十字詩、散文、小說、戲劇、翻譯與藝術創作等作品，更首度收錄詹冰與音樂人郭芝苑、作家陳千武與李魁賢等書信文件。

客委會主委古秀妃指出，為保存及傳承客籍文學著作，帶動民眾認識客籍文學家及台灣文學，推辦客家文學巨擘全集編譯出版，已完成《鍾理和全集》、《鍾肇政全集》、《李喬全集》，並持續編譯《吳濁流全集》及《曾貴海全集》等，同時也透過將作品轉譯成繪本、漫畫、動畫、影視產品等，讓孩子、青少年接觸並喜歡作品後，再回頭看原著，認識文化。

詹冰外孫，立委蔡其昌指出，幼時對外公的記憶只有扎人的鬍子，但在他薰陶下，自己文學有強烈興趣，寫論文時也寫文學相關題目，當時常有機會跟外公聊天，覺得有一位很厲害的阿公。從事政治工作後，開始能體會外公是以耐性說服對方、瞭解彼此差異，以及要守護台灣價值、民主自由。

行政院長卓榮泰表示，《詹冰全集》的出版，不僅讓後世能夠藉由反覆閱讀，留下更深刻的記憶，更樹立另一座台灣的文學里程碑。而政府今後將積極推廣相關文學作品，讓國人及下一代更加理解與感受過去先人的智慧及其所散發的力量。

卓榮泰說，盼台灣的力量不僅展現在高科技領域，更能透過文學的發展，讓國人吸收更多文學養分，進一步展現我國軟實力。因此近年來政府也積極推動「閱讀推廣計畫」，支持全國客庄圖書館更新設備與藏書，讓小朋友培養閱讀習慣，進而喜愛閱讀，使文學能夠向下扎根。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應