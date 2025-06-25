客籍文學巨擘《詹冰全集》今發表 卓榮泰：將持續推廣文學閱讀

客委會與財團法人台灣文學發展基金會合作出版全套共10冊的《詹冰全集》，今天正式發表。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕耗時2年，客委會與財團法人台灣文學發展基金會合作出版全套共10冊的《詹冰全集》，今天正式發表，收錄客籍文學巨擘詹冰多種形態及未發表的作品。行政院長卓榮泰也受邀見證，他表示，這是台灣一座文學里程碑，政府會繼續推廣文學、鼓勵閱讀。

《詹冰全集》收錄詹冰自1938年至2004年13本已出版作品及未結集、未發表等作品，包括未發表806首詩作、125篇散文作品、20篇小說、8部劇本創作等，形態有現代詩、兒童詩、十字詩、散文、小說、戲劇、翻譯與藝術創作等作品，更首度收錄詹冰與音樂人郭芝苑、作家陳千武與李魁賢等書信文件。

請繼續往下閱讀...

客委會主委古秀妃指出，為保存及傳承客籍文學著作，帶動民眾認識客籍文學家及台灣文學，推辦客家文學巨擘全集編譯出版，已完成《鍾理和全集》、《鍾肇政全集》、《李喬全集》，並持續編譯《吳濁流全集》及《曾貴海全集》等，同時也透過將作品轉譯成繪本、漫畫、動畫、影視產品等，讓孩子、青少年接觸並喜歡作品後，再回頭看原著，認識文化。

詹冰外孫，立委蔡其昌指出，幼時對外公的記憶只有扎人的鬍子，但在他薰陶下，自己文學有強烈興趣，寫論文時也寫文學相關題目，當時常有機會跟外公聊天，覺得有一位很厲害的阿公。從事政治工作後，開始能體會外公是以耐性說服對方、瞭解彼此差異，以及要守護台灣價值、民主自由。

行政院長卓榮泰表示，《詹冰全集》的出版，不僅讓後世能夠藉由反覆閱讀，留下更深刻的記憶，更樹立另一座台灣的文學里程碑。而政府今後將積極推廣相關文學作品，讓國人及下一代更加理解與感受過去先人的智慧及其所散發的力量。

卓榮泰說，盼台灣的力量不僅展現在高科技領域，更能透過文學的發展，讓國人吸收更多文學養分，進一步展現我國軟實力。因此近年來政府也積極推動「閱讀推廣計畫」，支持全國客庄圖書館更新設備與藏書，讓小朋友培養閱讀習慣，進而喜愛閱讀，使文學能夠向下扎根。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法