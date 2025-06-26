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「舊頂街派出所」重新開幕 二樓免費奉茶、試吃8字型鳳梨酥
頂街派出所重新開幕營運。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕台中市歷史建築豐原「舊頂街派出所」封閉約8個月，重新委外經營，2週前試營運，今日重新開幕，1樓賣鳳梨酥和冰淇淋，2樓以「奉茶」概念，供民眾免費品嘗茶飲、8字型鳳梨酥。鳳梨酥以葫蘆漆盤盛裝，擺盤講究，即日起免費開放民眾品嘗，成為炎夏下午茶好去處。
「頂街派出所」就在豐原車站旁，二樓展示豐原漆藝。（記者張軒哲攝）
台中市府文化局表示，舊頂街派出所地處豐原火車站旁，位於豐原黃金地段，兩層樓的典雅建築保留完整，去年底委外營運5年已到期，台中市文化資產處今年1月重新招標，由實心食品有限公司得標，取名「旺來八」，2週前開始試營運。
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頂街派出所以「奉茶」概念，供民眾免費品嘗茶飲、8字型鳳梨酥。（記者張軒哲攝）
「頂街派出所」創設於1906年，當時稱「頂街警察官吏派出所」，1935年因中部大震災而毀損重建，1936年8月舉行「上棟式」，後來改稱「頂街派出所」，2002年台中縣政府以「頂街派出所」為少見的2層樓派出所，建築有時代特色，具歷史保存意義，公告登錄歷史建築。
今日開幕典禮由太鼓表演揭幕，場面熱鬧。台中市文化局副局長曾能汀致詞表示，「頂街派出所」為少見的2層樓派出所，歷史建築除了要活化，還要能讓民眾親近，「頂街派出所」就在豐原車站旁，二樓展示豐原漆藝，歡迎民眾跟遊客到訪。
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