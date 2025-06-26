自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

百年典雅老診所變身歷史影像館 獲建築園冶獎雙獎肯定

2025/06/26 14:12

鹿港歷史影像館展示老照片，帶領民眾穿梭鹿港的醫療史與生活記憶。（長源醫院提供、原間影像朱逸文攝影）鹿港歷史影像館展示老照片，帶領民眾穿梭鹿港的醫療史與生活記憶。（長源醫院提供、原間影像朱逸文攝影）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮的百年老診所「長源醫院」，經過7年修繕，如今搖身一變成了「鹿港歷史影像館」，不只成為當地熱門景點，還接連拿下文化部「百大文化基地」，以及台灣建築界指標性獎項「建築園冶獎」的雙項大獎，分別是「舊建築再生類」與「人文美學特別獎」，成為老屋再生的代表案例。

長源醫院3層樓高的立面對稱，是少見結合西式古典與閩南街屋風格的混搭建築，重修後成為鹿港街景新地標。（長源醫院提供、原間影像朱逸文攝影）長源醫院3層樓高的立面對稱，是少見結合西式古典與閩南街屋風格的混搭建築，重修後成為鹿港街景新地標。（長源醫院提供、原間影像朱逸文攝影）

這棟建築過去是鹿港名醫許讀的診所，也是攝影師許蒼澤的故居，融合清代、日治到戰後的建築風格，見證鹿港百年歷史。屋主許家與多個民間團隊攜手合作，從2018年開始啟動老屋保存行動，克服老屋修復的各種挑戰，最終讓這棟私有老宅成功轉型為公共文化空間。

百年老診所門面，記載鹿港醫療史。（長源醫院提供、原間影像朱逸文攝影）百年老診所門面，記載鹿港醫療史。（長源醫院提供、原間影像朱逸文攝影）

影像館2019年起陸續獲得文化部與縣府補助，總經費超過2,600萬元，其中包含屋主自籌約500萬元，整修後保留建築原貌，也融入現代展演功能，館內不僅展示珍貴文史影像，還舉辦各式文化活動，並設置「老屋醫院」提供修復諮詢，成為鹿港文化地景的一部分。

修復團隊以「邊修邊開放」方式讓空間與社區對話，這份持續7年的努力，終於換來建築專業界的肯定。彰化縣文化局表示，這次得獎不僅是對團隊的肯定，也是文化資產活化政策的一大鼓舞，未來也會持續推動老屋再生，邀請民眾走進鹿港，感受老建築的新生命。

長源醫院老屋修繕原汁原味保留頂樓樣貌。（長源醫院提供、原間影像朱逸文攝影）長源醫院老屋修繕原汁原味保留頂樓樣貌。（長源醫院提供、原間影像朱逸文攝影）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應