百年典雅老診所變身歷史影像館 獲建築園冶獎雙獎肯定

鹿港歷史影像館展示老照片，帶領民眾穿梭鹿港的醫療史與生活記憶。（長源醫院提供、原間影像朱逸文攝影）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮的百年老診所「長源醫院」，經過7年修繕，如今搖身一變成了「鹿港歷史影像館」，不只成為當地熱門景點，還接連拿下文化部「百大文化基地」，以及台灣建築界指標性獎項「建築園冶獎」的雙項大獎，分別是「舊建築再生類」與「人文美學特別獎」，成為老屋再生的代表案例。

長源醫院3層樓高的立面對稱，是少見結合西式古典與閩南街屋風格的混搭建築，重修後成為鹿港街景新地標。（長源醫院提供、原間影像朱逸文攝影）

這棟建築過去是鹿港名醫許讀的診所，也是攝影師許蒼澤的故居，融合清代、日治到戰後的建築風格，見證鹿港百年歷史。屋主許家與多個民間團隊攜手合作，從2018年開始啟動老屋保存行動，克服老屋修復的各種挑戰，最終讓這棟私有老宅成功轉型為公共文化空間。

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百年老診所門面，記載鹿港醫療史。（長源醫院提供、原間影像朱逸文攝影）

影像館2019年起陸續獲得文化部與縣府補助，總經費超過2,600萬元，其中包含屋主自籌約500萬元，整修後保留建築原貌，也融入現代展演功能，館內不僅展示珍貴文史影像，還舉辦各式文化活動，並設置「老屋醫院」提供修復諮詢，成為鹿港文化地景的一部分。

修復團隊以「邊修邊開放」方式讓空間與社區對話，這份持續7年的努力，終於換來建築專業界的肯定。彰化縣文化局表示，這次得獎不僅是對團隊的肯定，也是文化資產活化政策的一大鼓舞，未來也會持續推動老屋再生，邀請民眾走進鹿港，感受老建築的新生命。

長源醫院老屋修繕原汁原味保留頂樓樣貌。（長源醫院提供、原間影像朱逸文攝影）

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