這位日本人很了台灣 Q版寶島風物地圖贏得文化部比賽

「a-We創作大會」由來自大阪的創作者吉川以「想跟a-We一起去的地方」獲得第一名。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部將於8月前進日本辦理「台灣文化in大阪」活動，爭取在關西世博期間的國際能見度。為此，特別提早在線上舉辦一項有趣的「a-We創作大會」徵件，做為暖身宣傳。雖然只有短短一星期，但吸引不少日本人參加，其中，大阪的作者吉川以「想跟a-We一起去的地方」獲得第1名，如願獲贈搶到斷貨的「a-We」玩偶。

這項在6月20日截止的「a-We創作大會」，條件是以「a-We」為主角，創作出能展現台灣風貌的照片或圖片，在「X」社群上吸引眾多日本人投稿，日本人心目中最多的台灣印象也紛紛曝光，如珍珠奶茶、小籠包、冰品、鳳梨等美食小吃，以及台北101、九份、天燈等特色地景；還有人以捷運西門站外穿北一女制服的插畫標註「出站時，天空很美」。

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網友創意十足，但珍奶跟小籠包仍是日人印象最深刻的台灣美食，形象超Q彈的「a-We」也被網友變身成小籠包。

而第1名的「想跟a-We一起去的地方」，巧妙地將台北101、翠玉白菜、九份、金針花、蘭花、鳳梨、熱氣球，甚至泡在綠島海水中，還有原住民意象、台灣藍鵲、蝴蝶等，都融入地圖中。吉川表示，他的用心描繪就是希望傳達台灣豐富的自然與文化魅力，「我也非常期待We TAIWAN的各項節目，8月的活動會帶著a-We娃娃和徽章一起去！請多多指教。」

文化部表示，更多社群活動與遊戲將陸續推出，最新資訊可關注「We TAIWAN」官網、X、IG、LINE。

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