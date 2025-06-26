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蕭如松藝術園區獲選首屆文化百大基地 7/1起免費入園

2025/06/26 14:17

新竹縣蕭如松藝術園區獲文化部選為第一屆全國「百大文化基地」之一，園方今宣布自7月1日起免費入園。（記者廖雪茹攝）新竹縣蕭如松藝術園區獲文化部選為第一屆全國「百大文化基地」之一，園方今宣布自7月1日起免費入園。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣蕭如松藝術園區獲文化部選為第1屆全國「百大文化基地」之一，為了讓更多朋友認識台灣重要水彩畫家蕭如松，參觀古意盎然的日式木造建築，園方今宣布自7月1日起免費入園，7月有展覽、講座和玫荔仲夏活動，也提供導覽、浴衣體驗和特色餐點等多項服務，歡迎預約。

新竹縣蕭如松藝術園區獲文化部選為第一屆全國「百大文化基地」之一，園方今宣布自7月1日起免費入園。（記者廖雪茹攝）新竹縣蕭如松藝術園區獲文化部選為第一屆全國「百大文化基地」之一，園方今宣布自7月1日起免費入園。（記者廖雪茹攝）

縣府文化局表示，新竹縣歷史建築「蕭如松故居建築群」，曾是竹東地區重要藝術家蕭如松的故居，其園區房舍原為日治昭和年間興建的日式木造教師宿舍。縣府爭取中央補助整修，將故居和周邊四棟建築一併規畫為藝術園區，委託民間團隊營運活化，提供展覽與藝術交流、研習空間。

蕭如松藝術園區以「蕭如松藝術節」為主軸的藝文活動，自5月起至12月底熱烈展開，如松講堂每月一講，7月5日邀請余思瀅主講「走畫用彩筆紀錄生活」、8月2日溫佳寧分享「紙上人物：解鎖紙平板創作」、 9月6日綦宗涵「不透明與透明風景詩意」、 10月11日古雅仁「水彩花卉的優雅瞬間」，都在下午2時至4時。

蕭如松藝術園區7月有展覽、講座和玫荔仲夏活動，也提供導覽、浴衣體驗和特色餐點等多項服務，歡迎預約。（記者廖雪茹攝）蕭如松藝術園區7月有展覽、講座和玫荔仲夏活動，也提供導覽、浴衣體驗和特色餐點等多項服務，歡迎預約。（記者廖雪茹攝）

7月玫荔仲夏活動，安排荔枝醋DIY活動；9月柚見到你，設計百變柚子DIY活動；進入歲末的12月，則推出寄明信片給2026的自己活動。此外，「台日國際繪畫交流展」10月1日至12月21日，將邀請2位日本水彩畫家中村勝人及末廣章，與2位台灣水彩大師洪東標、古雅仁舉辦4人國際交流聯展。

蕭如松藝術園區即日起至7月7日舉辦人生場景袖珍模型藝術創作展，圖為中油資源莊冰店模型。（記者廖雪茹攝）蕭如松藝術園區即日起至7月7日舉辦人生場景袖珍模型藝術創作展，圖為中油資源莊冰店模型。（記者廖雪茹攝）

蕭如松藝術園區表示，蕭如松老師（1922-1992）擅長以水彩寫生創作，畢業於新竹師範演習科。早期曾受鹽月桃甫、有川武夫及李澤藩等人的指導與啟迪，以東方書法的線條與筆觸，汲取現代繪畫的特點融會，展現出獨具一格的自然風景繪畫。蕭老師於1946年開始執教於竹東高中，並定居竹東近四十年，培植無數美術人才，是新竹縣美術史上重要的美術教育家。

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