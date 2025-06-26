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百大文化基地出爐 卓榮泰：處處都有文化點

2025/06/26 14:19

文化部今（26）日於行政院會報告「百大文化基地」政策，行政院長卓榮泰表示，盼讓各界都能更深刻感受到台灣的風土百味，打造「日日都是文化日，人人都是文化人，處處都有文化點」的文化環境。（行政院提供）文化部今（26）日於行政院會報告「百大文化基地」政策，行政院長卓榮泰表示，盼讓各界都能更深刻感受到台灣的風土百味，打造「日日都是文化日，人人都是文化人，處處都有文化點」的文化環境。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕文化部今（26）日於行政院會報告「百大文化基地」政策，行政院長卓榮泰在院會表示，盼讓各界都能更深刻感受到台灣的風土百味，打造「日日都是文化日，人人都是文化人，處處都有文化點」的文化環境。

卓揆表示，台灣百大文化基地遍布全國22縣市，他曾經造訪過基隆的「星濱山共創工作室」，以及屏東的「繫。本屋」、花蓮的「練習曲書店」，也觀賞過嘉義「阮劇團」的演出。親自走過這些文化基地，可以感受深刻體會到台灣各地的文化魅力，也能夠讓民眾與國際旅人看見台灣文化的生命力與多樣性。

文化部指出，首屆「百大文化基地」歷經整整1年的政策規畫與落實、評審，終於在1026個候選名單中，選出來自全國各地共110個基地，將共同肩負讓台灣「日日都是文化日，人人都是文化人」政策目標。

文化部說明，110個文化基地遍布全國各地，類型包含文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟、影視等7大類。考量所處地理環境、生態、文化歷史，並對應國發會6大區域發展旗艦計畫，設定百大文化基地6大區域主題為北北基宜的「淡蘭新都」、桃竹竹苗「浪漫智城」、中彰投雲「濁水沃土」、嘉嘉南高屏「南國創域」、花東「黑潮原鄉」及連金澎「鯤洋跳島」，期待整合呈現各地文化多樣性及區域發展特色。

文化部表示，跨部會協力亦是百大文化基地永續的關鍵。因此，文化部已多次與各部會進行會議及討論，包含國科會科技計畫「進擊100（文化基地協作方案）」、環境部結合環境教育認證場域、教育部青年壯遊與戶外教育資源平台、客委會台三線藝術季與客庄小旅行、農業部農村再生、國發會地方創生等計畫，也都陸續加入整合資源及行銷宣傳，期待以百大文化基地為起點，讓文化基地成為國人及國際旅客走入台灣的靈魂座標。

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