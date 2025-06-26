台東星空季開跑 「貓臉星空」超可愛

「貓洞」內的貓臉星空。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕夏季一到，銀河高掛夜空，台東又因為光害相對少鄰近山海，幾乎多數區域都能輕易拍到銀河，甚至高山上有時還能以肉眼看到明顯銀河高掛。位在東河鄉的金樽岸邊著名景點「貓洞」，也能在洞口見到滿天繁星，「貓臉星空」有一番可愛模樣。

「貓洞」內的貓臉星空。（記者劉人瑋攝）

近期許多台東人已開始在網路上曬出銀河照，其中以綠島為最，搭配著燈塔或美麗的海景，美圖幾乎是隨手可得，坐臥在堤岸邊觀星聊天也成了部分當地人入夏生活。

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東河鄉的金樽陸連島著名景點「貓洞」，因其洞口外形如貓頭而被命名，近年也成打卡景點，只是要非到大退潮否則也難登上，加上近來天候放晴，若遇到無雲的夜晚，夏季滿天繁星隨處可見，相對縱谷每逢傍晚即多雲，在「貓洞」中坐洞觀天又是另一番特殊景像。

「貓洞」內的貓臉星空。（記者劉人瑋攝）

台東縣府在幾天前也推出「台東最美星空」系列活動，除了低成本又是能符合台東少光害的環保活動，繼24日在蘭嶼舉辦音樂會，28日晚也將在關山鎮關山環鎮自行車道紅石溪畔邀請知名創作樂團南西肯恩、貝克小姐，搭配關山工商布農歌謠隊與關山國中合唱團共同演出，成了另一種聽音樂的集體觀星。

無雲的海邊，若無光害即可見銀河及滿天繁星。（記者劉人瑋攝）

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