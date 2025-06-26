自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

推動客語為通行語 竹縣府攜手10鄉鎮贏得總獎金1240萬元

2025/06/26 14:50

為推動客語為通行語，新竹縣政府推動多項獎勵措施，並攜手10鄉鎮贏得客委會頒發總獎金1240萬元。（新竹縣政府提供）為推動客語為通行語，新竹縣政府推動多項獎勵措施，並攜手10鄉鎮贏得客委會頒發總獎金1240萬元。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府積極推動客語為通行語，在客委會113年度推動客語為通行語績優單位評核中榮獲「佳等」肯定，同時攜手縣內10鄉鎮公所獲獎，總獎金高達1240萬元，其中芎林、湖口2鄉鎮更獲「特優」；縣長楊文科強調，將持續善用中央資源，結合地方創意與學校動能扎根母語，打造永續共融的語言友善縣市。

民政處表示，新竹縣客家人口比例達67.8%，約有40萬人，是全國客家人口比例最高的縣市。新竹縣政府繼今年5月於客委會「113年度地方客家發展計畫」評核，蟬連全國唯一「特優」的肯定，再於「113年度推動客語為通行語績優單位評核」之中榮獲佳等。

新竹縣13鄉鎮市之中，有10鄉鎮公所獲獎。芎林與湖口榮獲「特優」，各獲獎金300萬元；新埔、新豐獲「優等」，各得120萬元；竹東、關西、橫山、北埔、寶山、峨眉等鄉鎮則榮獲「佳等」，各得50萬元；縣府也獲「佳等」評比，獲頒100萬元獎金。

民政處表示，縣府跨局處整合，全力推動「客語為通行語」政策。在客語能力認證推動方面，縣府辦理多項鼓勵措施，包含《114年新竹縣客語認證中心學校實施計畫》及《113–114年提升各級學校客語能力獎勵計畫》，提供學校參加認證所需的報名費、交通、保險、工作費等補助，並設計「修課人數比率競賽」、「認證報名人數比率競賽」、「通過認證獎」及「進步獎」等獎勵機制，分組評比並頒發獎金與獎狀，鼓勵師生踴躍參與。

竹縣府也在縣府大樓內設置客語能力認證考場，成為全國22縣市中唯一設有「到府認證」場域的地方政府。今年共辦理3梯次考試，累計180名公務同仁報名應試。考場同步結合補休假、報名費補助、到考禮券及合格禮券等鼓勵機制，並開設「認證衝刺班」，提升報考率與通過率，積極推動機關語言友善化。

此外，縣府自109年起推動「客語深根計畫」，課程班數逐年成長，114年已達234班，積極鼓勵青年參與，培育下一代語言傳承者，持續厚植新竹縣客語教育根基。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應