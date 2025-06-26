推動客語為通行語 竹縣府攜手10鄉鎮贏得總獎金1240萬元

為推動客語為通行語，新竹縣政府推動多項獎勵措施，並攜手10鄉鎮贏得客委會頒發總獎金1240萬元。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府積極推動客語為通行語，在客委會113年度推動客語為通行語績優單位評核中榮獲「佳等」肯定，同時攜手縣內10鄉鎮公所獲獎，總獎金高達1240萬元，其中芎林、湖口2鄉鎮更獲「特優」；縣長楊文科強調，將持續善用中央資源，結合地方創意與學校動能扎根母語，打造永續共融的語言友善縣市。

民政處表示，新竹縣客家人口比例達67.8%，約有40萬人，是全國客家人口比例最高的縣市。新竹縣政府繼今年5月於客委會「113年度地方客家發展計畫」評核，蟬連全國唯一「特優」的肯定，再於「113年度推動客語為通行語績優單位評核」之中榮獲佳等。

請繼續往下閱讀...

新竹縣13鄉鎮市之中，有10鄉鎮公所獲獎。芎林與湖口榮獲「特優」，各獲獎金300萬元；新埔、新豐獲「優等」，各得120萬元；竹東、關西、橫山、北埔、寶山、峨眉等鄉鎮則榮獲「佳等」，各得50萬元；縣府也獲「佳等」評比，獲頒100萬元獎金。

民政處表示，縣府跨局處整合，全力推動「客語為通行語」政策。在客語能力認證推動方面，縣府辦理多項鼓勵措施，包含《114年新竹縣客語認證中心學校實施計畫》及《113–114年提升各級學校客語能力獎勵計畫》，提供學校參加認證所需的報名費、交通、保險、工作費等補助，並設計「修課人數比率競賽」、「認證報名人數比率競賽」、「通過認證獎」及「進步獎」等獎勵機制，分組評比並頒發獎金與獎狀，鼓勵師生踴躍參與。

竹縣府也在縣府大樓內設置客語能力認證考場，成為全國22縣市中唯一設有「到府認證」場域的地方政府。今年共辦理3梯次考試，累計180名公務同仁報名應試。考場同步結合補休假、報名費補助、到考禮券及合格禮券等鼓勵機制，並開設「認證衝刺班」，提升報考率與通過率，積極推動機關語言友善化。

此外，縣府自109年起推動「客語深根計畫」，課程班數逐年成長，114年已達234班，積極鼓勵青年參與，培育下一代語言傳承者，持續厚植新竹縣客語教育根基。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法