屏縣攜手荷蘭國際級設計團隊 2027啟用互動科學探索館「P-TIMO」

屏縣府攜手荷蘭國際級設計團隊打造互動科學探索館P-TIMO，今天完成合作簽署。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府興建中的「屏東探索館」，今（26）日由縣長周春米主持國際合作簽署儀式，宣布與荷蘭國際級設計團隊展開合作，參與館內展示設計，共同打造一座兼具教育性、互動性與文化深度的科學體驗基地，預計2027年第一季正式啟用。

屏東探索館以屏菸1936文化基地15號及17號倉庫改造，占地面積1.2公頃，工程含展示總經費6億多，去（2024）年7月底動工，目前由縣府文化處積極推動館內策展規畫，此次跨國合作由台灣執行團隊Jollify（鑫囍創業股份有限公司）擔任整體展示規畫統籌，並邀集打造世界知名荷蘭NEMO科學博物館的幕後設計團隊，包括荷蘭設計公司Designwolf、互動科技開發公司YIPP與展示製作團隊Bruns，共同參與探索館展場設計與製作。

請繼續往下閱讀...

屏東探索館由屏菸1936文化基地15及17號倉庫改造。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米表示，荷蘭團隊在科學教育與跨領域展覽策畫方面，具有豐富經驗與國際聲譽，與縣府推動探索學習、激發創意思維的理念高度契合。屏東探索館是屏菸大博物館群計畫的最後一塊拼圖，縣府花了1年半的時間籌備，今日終於拍板定案，與荷蘭NEMO科學博物館的幕後策展團隊簽署合作，屏東首次與國際團隊合作，盼能擦出更棒的火花，未來探索館不僅是展示場域，更是一個充滿科學想像與創造的學習平台，為屏東的孩子打開通往世界的知識之門。

荷蘭團隊Bruns公司資深副總Dennis van den Beuken、以及Designwolf創辦人Onne Brouwer均表示，非常期待與台灣夥伴合作，共同打造一個充滿創意精神的公共空間。

荷蘭在台辦事處行政暨領事事務主任吳歌指出，台荷深厚歷史淵源可追溯400年前，在產業、建築設計等都有密切合作，希望透此次與屏東縣政府合作，共同打造連結地方記憶與未來探索的公共場域。

屏東探索館（P-TIMO Museum，全名為PingTung In Motion），象徵屏東在文化、科技與未來想像中持續推進的節奏與脈動。該館以「探索」為核心、「啟發」為使命，期望透過互動與科技，引領民眾從在地出發、放眼世界，發展為具國際視野的知識探索場域。

屏東縣長周春米今天主持國際合作簽署儀式，宣布與荷蘭國際級設計團隊展開合作。（記者羅欣貞攝）

今天簽約儀式在屏菸1936文化基地舉行，於荷蘭在台辦事處行政暨領事事務主任吳歌等多位貴賓的見證下，縣長周春米與荷蘭設計團隊共同簽署合作備忘錄，為屏東在教育、文化與國際交流領域邁出的嶄新一步。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法