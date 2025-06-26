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《戀戀舊情》從清治時期到現代 珍貴老照拼貼台南校園故事

2025/06/26 14:45

近130年前老照片，麻豆公學校創立於1898年，借用文昌祠廂房上課，照片中男生仍有綁辮子，女生穿漢服甚至還有纏足。（翻攝自《臺南400校園老照片—戀戀舊情》）近130年前老照片，麻豆公學校創立於1898年，借用文昌祠廂房上課，照片中男生仍有綁辮子，女生穿漢服甚至還有纏足。（翻攝自《臺南400校園老照片—戀戀舊情》）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕延續去年「台南400全民教育——校園老照片」策展構想，南市教育局將所收集到超過2000多張珍貴老照片數位典藏化後，從中精選280張集結出版《臺南400校園老照片——戀戀舊情》專書，透過各校珍藏老照片與細緻編排設計，拼貼出百年來台南校園文化風貌與教育變遷。

台南市教育局今日發表《臺南400校園老照片—戀戀舊情》專書。（記者洪瑞琴攝）台南市教育局今日發表《臺南400校園老照片—戀戀舊情》專書。（記者洪瑞琴攝）

專書由南安國小校長黃國峯執行與統籌編輯，邀集新市國小校長李智賢、口埤實小校長王朝賜、竹門國小校長簡辰全、內角國小校長黃明漢、二溪國小校長甘耀樺與儲備校長郭詔維等位校長共同組成編輯小組，歷時1年集結、審訂終於完成。

黃國峯說，有些老校因搬遷或曾遭淹水，照片散失，仍翻箱倒櫃找出珍貴老照片，令編輯團隊十分感動，而專書中最古老照片是麻豆公學校創立於1898年，借用文昌祠廂房上課，將近130年前老照片中，可見學童年紀大小不一，男生仍綁辮子，女生穿漢服甚至還有纏足，時空見證教育環境。另有些學校成立校史室，像學甲國小是原台南縣最早期成立校史室的學校，保存文物史料相當完整。另有日治時代的少年團，就是所謂的童軍團照片，亦見證校園活力。

《臺南400校園老照片—戀戀舊情》專書，每一張老照片都是歷史的一格記憶，亦是一段感情的寄託。此照為將軍國小光復初期的校園照片。（翻攝自《臺南400校園老照片—戀戀舊情》專書。）《臺南400校園老照片—戀戀舊情》專書，每一張老照片都是歷史的一格記憶，亦是一段感情的寄託。此照為將軍國小光復初期的校園照片。（翻攝自《臺南400校園老照片—戀戀舊情》專書。）

黃國峯表示，除照片外，特別設計時間標尺與附錄摺頁，讓讀者能依據日治時期的明治、大正、昭和戰後等歷史分期掌握照片時代背景，並補充展覽主視覺照片牆及市區百年老校的經典畫面，內容精緻而富含文化意涵。另亦特別收錄展覽花絮與各校校史室珍藏教具文物。

280張兼具故事性、藝術性與解析度的珍貴影像，依「往日情懷」、「校園遺跡」、「胼手胝足」、「競技映象」、「典藏活動」、「糖廠學校」、「青澀時光」等7大主題分類，搭配時間軸與圖文敘述，讓每一張照片都能穿梭時空「說故事」。

教育局長鄭新輝表示，老照片不只是影像紀錄，更蘊含著一代又一代師生的回憶與時代故事，全書限量出版400本，其中300本將贈予高、國中小學與圖書館典藏。

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