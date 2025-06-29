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房客常欠繳房租 一個舉動卻讓人感心

2025/06/29 22:00

（圖／達志影像）（圖／達志影像）

〔文／達克周〕大哥將住家隔壁的公寓買下，自己辛苦還貸款，將租金當成孝親費補貼家計。要不是母親在閒聊時，不小心說溜了嘴，我還不知道房租已經半年沒收到了。

細問詳由，才知房客剛創業開麵包店，他們一家三代，有老有小，暫時負擔不過來，故懇請母親降租、延還。

幸好，他們在生意穩定後，就如約交租，但說好暫時調降的租金，一直沒調回來。房客每每訴說困窘，她就心軟。這期間，租金遲交的事，也發生過幾次，理由都讓人不忍拒絕，長輩生病了、生意變差了，所幸後來都有還清。

直到我得知租金有多麼不合行情，才又站出來勸母親。位在捷運站旁的電梯大樓，當初行情約兩萬六，她竟只收一萬八，我罕見動怒大聲了起來，質問母親為何不解子女想要父母過好日子的心情。當母親囁囁嚅嚅地說，她看到從南部上來打拚的房客一家，就想到我們家以前沒有房子住的那種痛苦……我撂了些狠話，說什麼自己都欠人幫助了，還想幫別人。經我一陣曉以大義後，她終於同意慢慢跟房客調漲。

就在那一陣子，輕微失智、體力孱弱的父親常偷跑出去街上吃麵，我們都很緊張。有一次，他又趁家人不注意偷跑出去，跌倒在路邊爬不起來。開麵包店的房客認出了他，就把他背回家。聽母親描述，當父親被背出電梯到家門口時，那年輕房客氣喘吁吁的模樣，我忽然覺得房租多少都無所謂了。

人與人之間的親疏遠近，本有約定成俗的界限，若能謹守那條線是最安全不過了，只是，總有那麼一個時刻、總有某些人，會越了一點分寸，或求你幫忙，或意外地幫了你。

就在那之後一兩年內，父母親相繼去世。 現在房租已改由大哥收取，租金是否有調整，我已不過問。唯心中還記得，有一位非親非故的人，雖曾遲交房租，但在我們子女不在身邊的時候，大大地幫了我們一把。

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