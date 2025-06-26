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桃園37年老店諾貝爾圖書城將歇業 文化局辦紀念展

2025/06/26 14:54

諾貝爾圖書城是許多桃園人的回憶，如今將歇業，文化局將於週六辦回顧展。（文化局提供）諾貝爾圖書城是許多桃園人的回憶，如今將歇業，文化局將於週六辦回顧展。（文化局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區中正路的諾貝爾圖書城自1988年創立，是許多桃園人成長中的閱讀據點，從參考書、美術紙材到2B鉛筆與小禮物，這家書店不僅是生活用品的採購場所，更承載了世代市民的學習記憶與城市情感。如今，隨著實體書店面臨轉型浪潮，諾貝爾圖書城將於今年暑期熄燈歇業，為此，文化局特別舉辦紀念活動，於本週六下午1點在淘動漫舉行，記錄這段珍貴歷史。

「Book:store—收藏故事，續寫記憶✕諾貝爾圖書城回顧交流會」將於本週六下午1點在淘動漫舉行，當天活動包含主題講座、書城巡禮，以及桃園文學館的暖身走讀行程，邀請市民一同回顧書店37年來的城市記憶與閱讀足跡。活動當日，將由創辦人藍源德主講「書店不打烊：從老地方到新角落」，分享書店創立歷程與心路故事，並邀請獨立書店經營者現場交流，展望閱讀場域的多元可能。書店巡禮結束後，活動將延伸至桃園舊城區，舉行桃園文學館暖身走讀行程 「城裡有光：從老街走進文學的所在」，帶領民眾實地踏訪桃園歷史文化場域，路線涵蓋統領百貨（前身為日治時期桃園郡役所）、諾貝爾圖書城、文昌廟、景福宮、新民老街等地點，透過導覽解說，認識城市紋理與地方故事。

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