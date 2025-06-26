陪孩子放暑假 新北市兒童藝術節7/12起登場

新北市今年度「新北市兒童藝術節」將於7月12日至20日，在新北市府、市民廣場與板橋區府中廣場登場。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今年度「新北市兒童藝術節」將於7月12日至20日，在新北市府、市民廣場與板橋區府中廣場登場，副市長朱惕之今（26）日表示，今年活動以「怪獸世界」為主題，邀請國內外表演團體，推出馬戲團、東方偶戲、西方默劇等表演，還有藝術裝置、手作體驗、市集及設計參等一系列活動；市府大廳設置大型科技藝術「怪獸大作戰」互動體驗空間，「斯巴達小勇士」活動今年也再次登場。

朱惕之指出，新北兒童藝術節已經辦理17年，累計755萬人次參與，今年「怪獸世界」將由經典IP怪獸們陪伴小朋友展開「冒險旅程」，這次活動規畫6個主題場域，包括夢幻之城、精靈谷、小勇士營、彩虹迷宮、魔法王國、天馬城邦，活動包括表演節目、藝術裝置、互動體驗、科技藝術等，匯集荷蘭、巴西、墨西哥、日本、南韓與國內藝術團隊，帶來大型藝術裝置與表演。

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文化局介紹，「夢幻之城」連續9日都有演出登場，7月12日開幕演出由紙風車劇團帶來《哪吒鬧龍宮》，7月13日由FOCASA馬戲團演出《解憂快餐車》，7月19日由藝響台灣文化劇團帶來《2025悟空大鬧恐龍馬戲團》，7月20日閉幕演出為《巧虎奇幻音樂世界1─MUSICALIA》；此外，14日至18日有九天民俗技藝團等團隊，帶來每天不同的演出；13日至19日有來自南韓正宗塗鴉秀定目演出，帶來魔術、現場作畫與即興互動。

文化局指出，「魔法王國」將市府大廳打造成大型科技藝術「怪獸大作戰」互動體驗空間；「精靈谷」則有國內外藝術家設置的10組戶外大型藝術裝置，散布在市民廣場周邊。

朱惕之說，兒童藝術節連續3年廣受歡迎的「卡牌挑戰任務」今年將持續辦理，「斯巴達小勇士」活動今年也會回歸，在市民廣場「小勇士營」設置闖關關卡，府中廣場則化身「天馬城邦」，由「天馬戲創作劇團」帶來「Recircus移動綠劇場」，自14日起至20日每日馬戲遊行、魔術、唱跳秀、戲劇等多元演出，現場也設有主題市集、馬戲體驗區。

文化局補充，今年兒藝節除了板橋區主場外，文化局所屬各藝文中心與博物館也將同步響應，新北市藝文中心、新莊文化藝術中心、美麗永安藝文中心、新板藝廊、坪林茶業博物館、國定古蹟林本源園邸、淡水古蹟博物館、黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、新北市立圖書館和新北市美術館，皆推出兒藝節響應活動；兒童藝術節詳細訊息可上活動官網或粉專查詢。

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