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V&A開放式博物館倉庫 打破觀賞距離

2025/06/26 17:15

倫敦V&A東館倉庫開放參觀，可見一排排開放式貨架的景觀。（美聯社提供）倫敦V&A東館倉庫開放參觀，可見一排排開放式貨架的景觀。（美聯社提供）

〔蔡佩盈／綜合外電報導〕多數大型博物館，僅有小部分展品對外展示，其餘則存放於倉庫中；或是設置「禁止觸碰」的立牌。近期倫敦V&A東館倉庫（East Storehouse）開放參觀，讓訪客可以觀看，甚至觸摸其中的收藏品。

由亞歷山大．謝爾瓦希澤親王（Prince Alexander Schervashidze）繪製的劇院舞台前幕《藍色列車》，靈感來自畢卡索《兩個在海灘上奔跑的女人》，在V&A東館倉庫展出。（美聯社提供）由亞歷山大．謝爾瓦希澤親王（Prince Alexander Schervashidze）繪製的劇院舞台前幕《藍色列車》，靈感來自畢卡索《兩個在海灘上奔跑的女人》，在V&A東館倉庫展出。（美聯社提供）

V&A東館倉庫為V&A博物館開放的新區域。該博物館全名為維多利亞與艾伯特博物館（Victoria and Albert Museum），館內涵蓋的藝術範圍廣泛，以工藝美術、裝置及應用藝術為主，包含繪畫、雕塑、服裝、珠寶等，館藏超過25萬件物品、35萬本書籍和上千份檔案。倉庫內的開放式貨架一排接一排，展品從古埃及鞋子到羅馬陶器、日本盔甲、現代主義家具，目不暇給，被譽為「倫敦最美的博物館」。

在V&A東館倉庫展出的宗教文物。（美聯社提供）在V&A東館倉庫展出的宗教文物。（美聯社提供）

館方主任凱特．帕森斯（Kate Parsons）展示1954年粉紅塔夫綢晚禮服。（美聯社提供）館方主任凱特．帕森斯（Kate Parsons）展示1954年粉紅塔夫綢晚禮服。（美聯社提供）

其創新之處在於提供訪客與館藏一對一近距離觀賞的機會。「預約展品」（Order an Object）服務讓訪客可以細看服飾與雕像等館藏，甚至感受其觸感。目前最受歡迎的展品為1954年Balenciaga粉紅塔夫綢（taffeta）晚禮服。館方主任凱特帕森斯（Kate Parsons）表示，開館以來民眾反應相當熱烈，尋找婚禮靈感者、藝術系學生或研究者，各類訪客絡繹不絕。

由於其倉庫性質，可聽聞堆高機的運作聲音，亦鼓勵訪客交談，無須控制音量或保持肅靜，是其另一特色。V&A東館倉庫以「揭示博物館的幕後運作」為其一目標，展示修復師的各項工作內容，並設有觀景走廊，可觀看工作人員實際操作，讓博物館的幕後程序更為透明化。

策展人喬治亞．哈塞爾汀（Georgia Haseldine）凝視貨架上的展品。（美聯社提供）策展人喬治亞．哈塞爾汀（Georgia Haseldine）凝視貨架上的展品。（美聯社提供）

近年英國博物館的館藏來源受到關注及質疑，資深策展人喬治亞．哈塞爾汀（Georgia Haseldine）說明，「一般而言，博物館只會展示1%到5%的館藏。現在我們想要傳達的訊息是：『不，這整個館藏屬於我們所有人。這是一份全國性的資產，大家都應該能接觸它。』這是V&A博物館的核心理念。」

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