限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
「從陶土到夢想」何應朋陶藝公益特展 為北台南家扶助學
北台南家扶中心今天（26日）在新營弎弌和茗園舉辦「從陶土到夢想」何應朋陶藝助學特展。（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕北台南家扶中心今天（26日）在新營弎弌和茗園舉辦「從陶土到夢想」何應朋陶藝助學特展，何應朋無償捐出展出的210件陶藝作品，為家扶學生籌措下學期助學金，展至9月28日，民眾只要捐款助學600至2萬5千元就可帶回喜愛的陶藝作品。
策展的北台南家扶扶幼副主委石嘉玫表示，何應朋堪稱陶藝達人，作品獲獎無數，此次他無償捐贈個人創作的窯燒陶藝品共有70項210件，全都是獨一無二的作品，適合大眾收藏，感謝他助學的義行。
請繼續往下閱讀...
藝術家何應朋（左2）無償捐出展出的210件陶藝作品，拍賣藝術品〈一切在心〉，由佳里扶輪社社長蘇啓瑞（左1）以10萬元得標。（記者楊金城攝）
何應朋現場拍賣藝術品〈一切在心〉，由佳里扶輪社社長蘇啓瑞以10萬元得標，為陶藝助學特展加油，每件作品都有何應朋簽名及蓋章的典藏卡認證，不少作品已由愛心捐款人指定收藏，現場除了充滿文藝氣氛，也有滿滿愛心。
北台南家扶中心主任李桂平表示，何應朋以拉胚和陶板燒製創作為主，他的貓頭鷹系列創作栩栩如生堪稱一絕，而有「貓頭鷹將軍」的封號。歡迎民眾來看展，完成何應朋捐贈助學的心願。
何應朋為重症肌無力所苦，但他認為這一切都是上天的安排，要他放慢腳步重新面對人生，以藝術橋接，希望助學特展為家扶生鋪出希望的未來。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應