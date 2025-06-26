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「從陶土到夢想」何應朋陶藝公益特展 為北台南家扶助學

2025/06/26 19:37

北台南家扶中心今天（26日）在新營弎弌和茗園舉辦「從陶土到夢想」何應朋陶藝助學特展。（記者楊金城攝）北台南家扶中心今天（26日）在新營弎弌和茗園舉辦「從陶土到夢想」何應朋陶藝助學特展。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕北台南家扶中心今天（26日）在新營弎弌和茗園舉辦「從陶土到夢想」何應朋陶藝助學特展，何應朋無償捐出展出的210件陶藝作品，為家扶學生籌措下學期助學金，展至9月28日，民眾只要捐款助學600至2萬5千元就可帶回喜愛的陶藝作品。

策展的北台南家扶扶幼副主委石嘉玫表示，何應朋堪稱陶藝達人，作品獲獎無數，此次他無償捐贈個人創作的窯燒陶藝品共有70項210件，全都是獨一無二的作品，適合大眾收藏，感謝他助學的義行。

藝術家何應朋（左2）無償捐出展出的210件陶藝作品，拍賣藝術品〈一切在心〉，由佳里扶輪社社長蘇啓瑞（左1）以10萬元得標。（記者楊金城攝）藝術家何應朋（左2）無償捐出展出的210件陶藝作品，拍賣藝術品〈一切在心〉，由佳里扶輪社社長蘇啓瑞（左1）以10萬元得標。（記者楊金城攝）

何應朋現場拍賣藝術品〈一切在心〉，由佳里扶輪社社長蘇啓瑞以10萬元得標，為陶藝助學特展加油，每件作品都有何應朋簽名及蓋章的典藏卡認證，不少作品已由愛心捐款人指定收藏，現場除了充滿文藝氣氛，也有滿滿愛心。

北台南家扶中心主任李桂平表示，何應朋以拉胚和陶板燒製創作為主，他的貓頭鷹系列創作栩栩如生堪稱一絕，而有「貓頭鷹將軍」的封號。歡迎民眾來看展，完成何應朋捐贈助學的心願。

何應朋為重症肌無力所苦，但他認為這一切都是上天的安排，要他放慢腳步重新面對人生，以藝術橋接，希望助學特展為家扶生鋪出希望的未來。

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