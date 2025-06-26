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（影音）寵物日球蟒爬上辦公桌，衛武營宛如小型動物園

2025/06/26 19:44

寵物日球蟒爬上辦公桌，衛武營宛如小型動物園。（高市府提供）寵物日球蟒爬上辦公桌，衛武營宛如小型動物園。（高市府提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「哇！球蟒爬上辦公桌」，衛武營國家藝術文化中心呼應明天是國際帶狗上班日，提前讓員工帶寵物上班，不僅狗貓、科達鴨進入辦公室，連球蟒也爬上辦公桌，宛如小型動物園，還請動物療癒師分享動物照顧專業知識，現場以手技協助進食球蟒加速消化。

每年6月最後一個星期五是「國際帶狗上班日」，由美國寵物照護協會發起，鼓勵飼主帶狗上班，提升大眾對動物福利重視，並推廣「領養代替購買」理念；根據英國肯特大學近期一項話題性研究顯示，寵物對飼主帶來幸福感，可媲美每年加薪7萬英鎊，換算相當於台幣303萬元，引發廣大回響與討論。

寵物日科達鴨進入辦公室，衛武營宛如小型動物園。（高市府提供）寵物日科達鴨進入辦公室，衛武營宛如小型動物園。（高市府提供）

衛武營響應寵物友善職場，並持續推動友善措施，於明天「國際帶狗上班日」前夕，提前讓員工帶寵物上班，並動保處合作，舉辦暖心療癒人寵共學營，不僅狗貓、科達鴨進入辦公室，連球蟒也爬上辦公桌，有人觀賞蜷伏身形，也有人感到驚奇。

衛武營寵物日讓員工帶寵物上班。（高市府提供）衛武營寵物日讓員工帶寵物上班。（高市府提供）

農業局表示，課程邀請動物療癒師吳筱婷，結合TTouch療癒技法，在溫柔而有系統引導中，協助人與動物釋放壓力、調節情緒，強化彼此連結與信任感，營造更具溫度與效能工作環境，以實際行動落實動物友善與職場療癒雙重價值。

農業局長姚志旺表示，這次活動與動保處推動的動保品牌「伴ban」精神相呼應，倡議將飼主責任與動物友善理念融入日常場域與生活節奏中，期盼透過這次活動拋磚引玉，鼓勵更多企業與機關參與「國際帶狗上班日」行列，創造更包容與正向職場文化，實現暖心、療癒、撫慰三重效益。

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