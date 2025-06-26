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今年最大郵展登場 寄給蔣介石夫婦信件曝光 竟被「雙重檢查」蓋戳

2025/06/26 19:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全國郵展暨中泰聯合郵展今天在文化部文化資產園區雅堂館開幕，為今年最大郵展，展出珍貴郵集達295框，展出台灣最早的清朝「驛站郵票大官封」、日治前「台灣民主國」發行的郵票，還有台灣戒嚴初期郵檢戳，寄給蔣介石夫婦的書信也被雙重檢查，蓋上郵檢戳記，另中華郵政也發行「休閒活動郵票（第3輯）」發行。

何輝慶解說台灣戒嚴初期郵檢戳，寄給蔣介石夫婦的書信被雙重檢查，蓋上郵檢戳記。（記者蔡淑媛攝）何輝慶解說台灣戒嚴初期郵檢戳，寄給蔣介石夫婦的書信被雙重檢查，蓋上郵檢戳記。（記者蔡淑媛攝）

中華郵政公司總經理江瑞堂指出，這次郵展是台灣12年來第4次舉行中泰聯展，共展出來自台灣與泰國珍貴郵集達295框，其中邀請類郵集包括本國集郵家何輝慶的「台灣戒嚴初期郵檢戳（1949–1960）」、蔡文隆先生的「大清國家郵政史1897–1911」、黃丞徽先生的「德國在華客郵郵政用品」，以及來自泰國精采郵集：Prakit Foongvanich 的「暹羅拉瑪六世國王」、Jenwit Apichainunt 的「泰國稅票（1932–1957）」，以及 Phairot Jiraprasertkun 的「從暹羅到中國的官方匯票匯款郵件」，具深度與珍藏價值，展現集郵的藝術性與學術意涵。

展出清光緒18年寄出的「驛站郵票大官封」，貼上台灣圖址印的台灣郵票的官封，是台灣最早的郵票貼在信封上。（記者蔡淑媛攝）展出清光緒18年寄出的「驛站郵票大官封」，貼上台灣圖址印的台灣郵票的官封，是台灣最早的郵票貼在信封上。（記者蔡淑媛攝）

這次展出清光緒18年寄出的「驛站郵票大官封」，1892年貼上台灣圖址印的台灣郵票的官封，是台灣最早的郵票貼在信封上，官封上有各驛站的郵戳，可看到包括大甲站、中歷站等。

何輝慶解說，劉銘傳治理台灣時，為讓台灣變成東南5省的屏障，成立台灣驛站郵票，1888年創辦台灣最早的郵票，透過驛站為寄信站，官封上有貼郵票和戳記，如大甲站上面有寫日期，一路由官方綠營兵接送信件，效率很高，萬一台灣打仗時，要保佑東南5省訊息能很快傳遞，這是軍事需求，直到日本占領台灣才結束。

日治前「台灣民主國」發行的郵票。（記者蔡淑媛攝）日治前「台灣民主國」發行的郵票。（記者蔡淑媛攝）

這次也展出台灣民主國發行的郵票，中日甲午戰爭後將台灣割讓日本，日軍上岸前，台灣民眾擁護清朝最後一任巡撫唐景崧，成立台灣民主國，是台灣自主成立一個國家，後來劉永福撤守台灣時發行郵票，上以府為主圖，印製台灣民主國，國家前後只有150天，從1895年5月20日成立，到9月日軍攻占府城。

中華郵政發行「休閒活動郵票（第3輯）」。（記者蔡淑媛攝）中華郵政發行「休閒活動郵票（第3輯）」。（記者蔡淑媛攝）

中華郵政發現休閒活動郵票，主題分別為「熱情升空」、「野餐歡聚」、「觀星探祕」、「飆風競技」、「暢快路跑」與「逐浪嬉波」，以鮮明色彩與活潑筆觸描繪出民眾熱愛自然、享受生活的現代風貌。

江瑞堂表示，中華郵政發行「休閒活動郵票（第3輯）」郵票主題分別為「熱情升空」、「野餐歡聚」、「觀星探祕」、「飆風競技」、「暢快路跑」與「逐浪嬉波」，以鮮明色彩與活潑筆觸描繪出民眾熱愛自然、享受生活的現代風貌。（記者蔡淑媛攝）江瑞堂表示，中華郵政發行「休閒活動郵票（第3輯）」郵票主題分別為「熱情升空」、「野餐歡聚」、「觀星探祕」、「飆風競技」、「暢快路跑」與「逐浪嬉波」，以鮮明色彩與活潑筆觸描繪出民眾熱愛自然、享受生活的現代風貌。（記者蔡淑媛攝）

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