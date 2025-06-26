旅美5年 彰化囝仔陳沛梧返鄉再辦小提琴獨奏會

旅美小提琴家陳沛梧將於7月5日在彰化高中雨賢館舉辦獨奏樂會，免費入場。（民眾提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕旅美5年的彰化市小提琴家陳沛梧，今年完成美國琵琶第音樂學院學程並取得碩士演奏文憑，即將轉往波士頓攻讀新英格蘭音樂學院研究所，利用暑假返台機會，將於7月5日晚上7點30分，在彰化高中雨賢館舉辦獨奏音樂會，免費入場，歡迎鄉親聆賞。

陳沛梧立志要成為優秀演奏家，高中時期決心報考美國音樂學院，拜學苦學並積極參賽表演，更於高二、高三連續舉辦兩場獨奏會試煉展現，後來如願考取美國琵琶第音樂學院，去年畢業獲得全額獎學金在原校攻讀碩士演奏文憑。

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旅美小提琴家陳沛梧今年取得碩士演奏文憑。（民眾提供）

「十年磨一劍，我已磨半截。」陳沛梧謙稱，在美國學藝5年，一支利劍才磨半截，但這半截得來不易。此次獨奏會他精選長期在美國鑽研與演奏的經典作品，包括貝多芬第八號小提琴奏鳴曲、法朗克A大調奏鳴曲、格里格第二號奏鳴曲，以及女性作曲家Amy Beach的《Romance》與維尼亞夫斯基的《波蘭舞曲第二號》。

陳沛梧是土生土長的彰化囝仔，曾擔任彰化縣立兒童弦樂團首席，這次演出的曲目都是異鄉遊子長年珍愛深刻的情感抒發，此外，音樂會特別邀請他從小到大一路陪伴指導的知名鋼琴家何琇嫺共同演出，師生睽違5年重聚舞台，共譜更純熟和諧的優雅樂章。

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