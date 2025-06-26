共赴一場穿越宋代的風雅盛筵 大地酒店歡慶10週年推出「東坡宴」文化饗宴

大地酒店歡慶10週年推出「東坡宴」，發想自作家焦桐（右2）對東坡美學的深刻著墨，並結合酒店主廚李昭明（右1）團隊的匠心烹調詮釋。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕10光陰層層累積品牌厚度，也奠基烹調宴席功力，北投大地酒店今年迎來開業10週年，特別在今夏推出主題桌席「東坡宴」，全席採桌席形式，不僅重現東坡美饌，更融入點茶老師的現場展演與琵琶老師的古樂演奏，讓同桌享用美食的消費者宛如穿越時空，於氤氳茶香與弦音流轉之間，以五感為舟，來場航行於時光的味覺之旅。

開席一盞「東坡點茶」，重現宋人茶道雅韻。（大地酒店提供）

選用香榧入菜的東坡豆腐。（大地酒店提供）

大地酒店說明，「東坡宴」發想自知名飲食文人焦桐對東坡美學的深刻著墨，結合北投「奇岩一號」主廚團隊對食材與風味的匠心詮釋，兩者激盪出文化與料理的絕妙火花，成就這場歡慶10週年的時代盛宴。主廚團隊以宋代文豪蘇東坡的詩文與生活哲學為軸，設計10道主題料理，從點茶開場，到東坡肉壓軸，循味而行，探訪東坡筆墨之外的生活雅趣。開席一盞「東坡點茶」，重現宋人茶道，「茶粉調膏、擊沫成乳，宛若雪霧輕旋，芳香繚繞」，茶不僅為飲，更為一種儀式與審美，讓整場宴席由心而靜、由口而雅。接著端上一盞東坡桂酒，香氣馥郁、色澤清冽，根據東坡詩作〈新釀桂酒〉所述，此酒以木樨花釀成，釀法簡而有致，芳香自然，入口後隱隱帶著初冬山林的氣息。

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東坡前戲-燈影魚片。（大地酒店提供）

東坡前戲-紫酥乾煸筍。（大地酒店提供）

接下來上場的前菜「燈影魚片」與「紫酥乾煸筍」，一魚一竹，皆有詩意。前者片薄如紙，透光似霞，紅油輕淋，香氣撲鼻；後者則以新鮮綠竹筍佐紫蘇、海苔香煸，清脆甘香，帶出東坡「寧可食無肉，不可居無竹」的情懷。「東坡鰒魚」則以花椒與台灣鮮鮑交織出山海氣韻，致敬〈鰒魚行〉中對珍饈的描摹；「東坡羹」以蘿蔔與蔓菁細火熬煮，淡而不寡，傳達東坡對清淡真味的推崇；「東坡豆腐」選用香榧入菜，蔥油煎香後再以醬汁慢燉，濃郁而不失豆香本質；「東坡春鳩膾」則以乳鴿取代斑鳩，滷製後風乾酥炸，復刻東坡詩中的春膾滋味。

甜點東坡餅-子瞻毛筆酥。（大地酒店提供）

甜點東坡詠豆花-花椒鹽滷豆腐腦。（大地酒店提供）

據說，身在海南的蘇東坡，首次嘗到牡蠣驚為天物，故寫下〈食蠔〉一文；北投大地酒店主廚李昭明此次特別以酒香烹煮「東坡蚵」，重現這場幽默與驚喜交織的味覺邂逅。還有，「東坡肉」是千古傳頌的經典佳作，主廚此次以川味詮釋肘子部位，沿襲東坡所提的烹調訣竅──少水、慢火、酒香，並融入花椒與醬香，將肘子燉煮至酥而不碎、肥而不膩，層層膠質交織濃郁風味。相傳東坡在黃州時，即以筍佐肉入饌，此番亦以筍共煮，細膩展現文人對火候與滋味的深刻掌握。最後的甜點「東坡餅」，取材傳說中黃州名餅、製作繁複的「毛筆酥」搭配棗泥餡，整體香甜酥脆；另有花椒鹽滷豆腐腦，綿密柔潤，鹹甜交錯，餘韻悠長。更多相關訊息詳詢大地酒店官網。

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