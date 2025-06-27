黃仁勳太狂！「AI教父傳記」一上榜就殺進TOP10 張忠謀親出招搶下第1

張忠謀《張忠謀自傳全集 上下冊》搶下2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP1。（誠品提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由誠品書店公布的2025上半年中文新書暢銷TOP10，此次榜上驚見AI教父黃仁勳搶下2席，還有末日預言漫畫與療癒系文字齊攻心，占據讀者書櫃與心頭。

由張忠謀親筆撰寫的《張忠謀自傳全集》榮登銷售冠軍，用最真摯的語句訴說一代半導體巨人的養成路，開賣當天就掀起排隊熱潮；Top4則是全球首本授權採訪黃仁勳的《黃仁勳傳》，揭秘他如何打造輝達晶片帝國，揭露7大人格特質，引發科技圈與職場人爭相閱讀；Top9的《輝達之道》則從企業視角帶你打開AI時代的升級密碼，讀起來就像一場打電玩的熱血對決。

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史帝芬．維特《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》奪2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP 4。（誠品提供）金泰《輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI浪潮的祕密》奪得2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP 9。 （誠品提供）

療癒系文字也攻占書迷心頭好！IG人氣作家Peter Su以新作《想哭就哭吧，你不需要那麼懂事》攻下Top2，用溫柔文字療癒感情中不被理解的孤單與迷惘；日本禪學大師枡野俊明續作《別對每件事都有反應 2》登上Top5，以不執著為起點，教你在快節奏世界中找回內心安靜的力量；而哲學系經典《世界盡頭的咖啡館》則以「我為何存在？」直擊生命空洞，用一杯咖啡釀出萬人共鳴，穩坐Top10。

肥志《如果歷史是一群喵 15：大清風雲篇》奪得2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP３。（誠品提供）竜樹諒《我所看見的未來（完全版）》奪得2025誠品書店上半年中文暢銷總榜TOP 5。（誠品提供）

本次榜單展現閱讀趨勢的多元化，包含由漫畫家たつき諒創作、曾神預言311大地震的《我所看見的未來（完全版）》，書中透過手繪夢日記敲響末日警鐘，拿下Top5；療癒系漫畫《如果歷史是一群喵15》化身貓貓宮廷鬥爭力奪Top3；《寶可夢伽勒爾圖鑑》衝上Top8，收服大小寶可夢迷；青少年熱書排行榜則由《Minecraft漫畫》《神奇柑仔店》《屁屁偵探》等IP人氣撐場。

2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP10榜單。（誠品提供）

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