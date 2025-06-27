自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

黃仁勳太狂！「AI教父傳記」一上榜就殺進TOP10 張忠謀親出招搶下第1

2025/06/27 12:06

張忠謀《張忠謀自傳全集 上下冊》搶下2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP1。（誠品提供）張忠謀《張忠謀自傳全集 上下冊》搶下2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP1。（誠品提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由誠品書店公布的2025上半年中文新書暢銷TOP10，此次榜上驚見AI教父黃仁勳搶下2席，還有末日預言漫畫與療癒系文字齊攻心，占據讀者書櫃與心頭。

由張忠謀親筆撰寫的《張忠謀自傳全集》榮登銷售冠軍，用最真摯的語句訴說一代半導體巨人的養成路，開賣當天就掀起排隊熱潮；Top4則是全球首本授權採訪黃仁勳的《黃仁勳傳》，揭秘他如何打造輝達晶片帝國，揭露7大人格特質，引發科技圈與職場人爭相閱讀；Top9的《輝達之道》則從企業視角帶你打開AI時代的升級密碼，讀起來就像一場打電玩的熱血對決。

史帝芬．維特《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》奪2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP 4。（誠品提供）史帝芬．維特《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》奪2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP 4。（誠品提供）金泰《輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI浪潮的祕密》奪得2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP 9。 （誠品提供）金泰《輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI浪潮的祕密》奪得2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP 9。 （誠品提供）

療癒系文字也攻占書迷心頭好！IG人氣作家Peter Su以新作《想哭就哭吧，你不需要那麼懂事》攻下Top2，用溫柔文字療癒感情中不被理解的孤單與迷惘；日本禪學大師枡野俊明續作《別對每件事都有反應 2》登上Top5，以不執著為起點，教你在快節奏世界中找回內心安靜的力量；而哲學系經典《世界盡頭的咖啡館》則以「我為何存在？」直擊生命空洞，用一杯咖啡釀出萬人共鳴，穩坐Top10。

肥志《如果歷史是一群喵 15：大清風雲篇》奪得2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP３。（誠品提供）肥志《如果歷史是一群喵 15：大清風雲篇》奪得2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP３。（誠品提供）竜樹諒《我所看見的未來（完全版）》奪得2025誠品書店上半年中文暢銷總榜TOP 5。（誠品提供）竜樹諒《我所看見的未來（完全版）》奪得2025誠品書店上半年中文暢銷總榜TOP 5。（誠品提供）

本次榜單展現閱讀趨勢的多元化，包含由漫畫家たつき諒創作、曾神預言311大地震的《我所看見的未來（完全版）》，書中透過手繪夢日記敲響末日警鐘，拿下Top5；療癒系漫畫《如果歷史是一群喵15》化身貓貓宮廷鬥爭力奪Top3；《寶可夢伽勒爾圖鑑》衝上Top8，收服大小寶可夢迷；青少年熱書排行榜則由《Minecraft漫畫》《神奇柑仔店》《屁屁偵探》等IP人氣撐場。

2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP10榜單。（誠品提供）2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP10榜單。（誠品提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應