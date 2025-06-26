美國圖書館與AI合作開發 增原始文獻資料

哈佛大學向AI開發業者釋出包含近100萬本書籍的資料庫，最早出版於15世紀，涵蓋254種語言。（美聯社提供）

〔蔡佩盈／綜合外電報導〕過去AI開發者未把關資料來源，引用大量二手文獻，與第一手文獻有所出入，令使用者產生疑慮。日前哈佛大學與波士頓公共圖書館開放近百萬冊館藏、大量舊報紙與政府文件，盼有助於提升AI資訊的準確度與可靠性。

由微軟與OpenAI贊助、哈佛大學主導的「機構資料計畫」（Institutional Data Initiative）正與各地的圖書館和博物館合作，企圖建立容易取得又易懂的資料庫，讓知識機構與AI模型開發商擁有一致的目標，像是資料的完整性等，同時探討如何以對社群有利的方式，支援AI工具發展，盼每位使用者能獲取更可靠的資訊。

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哈佛本次釋出的資料庫為Institutional Books 1.0，涵蓋近百萬本書籍、254種語言、3.94億頁的掃描文件，最早的作品來自15世紀韓國畫家，關於栽培花木的手寫隨筆。19世紀的著作數量最多，主題涵蓋文學、哲學、法律與農業。

將紙本資料數位化除了所費不貲，亦有法律爭議。此批哈佛館藏，曾於2006年由Google協助數位化，試建立逾2000萬冊的線上書庫（Google Books），然而部分晚近作品可能受著作權保護，有侵權疑慮，直至2016年美國高等法院駁回著作權侵權主張，才結束此事件。如今Google和哈佛合作，提供AI開發者使用線上書庫的公領域書籍，並依據光學字元辨識（ORC）結果優化，讓內容更接近原書的排版。波士頓公共圖書館則掃描、整理大量19至20世紀供魁北克移民閱讀的法語報紙。

這批公領域資料的語言豐富，比典型AI資料庫更多樣，英文資料不到一半，其餘則以德語、法語、義大利語、西班牙語與拉丁文等歐洲語言為主。至於資料對AI工具實際有多少幫助，仍待觀察。資料已於Hugging Face平台釋出，該平台整合預先訓練好的AI模型，供任何人下載使用。

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